Marchionne e il silenzio-assenso dei governi alla «Italexit» di Fca : ... nel corso degli anni, con la famiglia Agnelli? Che rapporti ha intessuto con la politica italiana?

Sergio Marchionne - “silenzio malattia inquina Borsa”/ Ultime notizie Cofferati “indecente dibattito su agonia” : Sergio Marchionne, dalla Svizzera “il silenzio sulla malattia rischia di avere inquinato la Borsa". Ultime notizie, Cofferati "indecente il dibattito durante la sua agonia"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:46:00 GMT)

MALATTIA Marchionne - “SILENZIO FCA RISCHIOSO”/ Ultime notizie - Rizzo (Pc) : era un ricattatore : Sulla MALATTIA di Sergio MARCHIONNE sembra siano accessi i riflettori della Consob per fare delle verifiche su Fca. A quanto pare anche la Sec monitora la situazione(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:45:00 GMT)

Gp Ungheria - un minuto di silenzio per Marchionne : Budapest, 29 lug. (AdnKronos) – Al Gran Premio d’Ungheria, la Formula 1 ha osservato un minuto di silenzio per Sergio Marchionne, scomparso mercoledì scorso. Tutti in piedi a Budapest, pubblico e addetti ai lavori, per ricordare il manager presidente della Ferrari. L'articolo Gp Ungheria, un minuto di silenzio per Marchionne sembra essere il primo su Meteo Web.

Sergio Marchionne - il silenzio prima della morte. L'esperto : 'Perché può costare carissimo' : La morte di Sergio Marchionne e la mancata comunicazione delle sue condizioni di salute, sia ad Fca sia ai mercati, come è noto possono avere delle conseguenze. Anche molto serie, stando a quanto ...

Ferrari in silenzio e a lutto per Marchionne Seb vuol farsi perdonare l'errore di domenica : Il lutto permea i pensieri di tutti. Ma la Formula 1 è Formula 1. Per cui oggi riaccende, sì, i motori a Budapest facendo i conti con lo choc provocato dall'improvvisa scomparsa dell'ex presidente della Ferrari, Sergio Marchionne. Ma lo fa alla propria maniera: da sport abituato a convivere con il destino accelerato di chi sfida la morte a trecento all'ora. Per cui fasce nere al braccio per gli uomini della Rossa (che hanno chiesto di non ...

“Vi spieghiamo cosa è successo” : l’ospedale di Zurigo rompe il silenzio su Sergio Marchionne : I social sono ancora pieni di post che ricordano Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles la cui morte è stata annunciata mercoledì 25 luglio dopo che per diversi giorni le sue condizioni di salute erano sembrate gravissime, irrecuperabili. Una scomparsa che ha colpito molto gli italiani, accompagnata da qualche polemica che come sempre si sarebbe potuta evitare e da tanti misteri e dubbi sulle ultime ore ...

Marchionne - il Senato si ferma per la morte dell’ex ad di Fca. Il ricordo di Casellati e il minuto di silenzio : L’Aula del Senato, in apertura dei lavori, si è fermata, con un minuto di silenzio, in onore di Sergio Marchionne, scomparso mercoledì 25 luglio. Ricordando l’ex ad di Fca, la presidente Elisabetta Alberti Casellati ha sottolineato “il tratto umano e l’indiscussa italianità di un grande professionista che ha saputo portare il prodotto italiano nel mondo. Un percorso non isolato – ha aggiunto Casellati – che ...

Gruppo FCA - Manley - prime parole da ad : "Un minuto di silenzio per Marchionne" : "Comincerò parlando di Sergio Marchionne: questa mattina abbiamo avuto la notizia della sua morte. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono con lui e con la sua famiglia. Negli ultimi nove anni l'ho vissuto quotidianamente: non credo si possa aggiungere qualcosa che non sappiate già sulle sue capacità dirigenziali. So che dalla sua prospettiva la nostra relazione era basata sulla fiducia e sul rispetto. Ho letto molti messaggi di ...

Prima in silenzio - poi l'elogio. Appendino si allinea e omaggia Marchionne : ... centri di ricerca scientifica, imprese innovative e aziende ad alto contenuto tecnologico che possono contribuire alla crescita del settore automotive e, più in generale, dell'economia del nostro ...

"Un silenzio surreale scende fra i reparti". Così la fabbrica-simbolo di Pomigliano accoglie la morte di Marchionne. Gli operai si fermano per 10 minuti : Gli operai dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco e del reparto logistico di Nola, si fermeranno dieci minuti in segno di "vicinanza e raccoglimento" per la morte dell'ex amministratore delegato Sergio Marchionne. La notizia è giunta in fabbrica mentre i lavoratori erano impegnati nel primo turno di lavoro, facendo calare il più totale silenzio nei reparti.Alcune tute blu, raccontano che la notizia ha fatto subito il giro ...