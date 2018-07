Mangia del pollo crudo | 37enne muore in vacanza a Corfù

Stati Uniti - donna uccide la figlia di 17 mesi facendole Mangiare del sale : Una donna americana di 25 anni, originaria del South Carolina, ha avvelenato la figlia più piccola di 17 mesi dandole da mangiare molto sale. Il motivo del gesto della donna risiede nella disperata volonta' della giovane di riavvicinare il marito con cui stava divorziando. Per questo omicidio, mercoledì scorso, la ragazza è stata condannata a scontare una pena di 30 anni di reclusione in via definitiva. Giovane donna uccide la figlia con il ...

F1 - Mondiale 2018 : Lewis Hamilton va in vacanza sulle ali dell’entusiasmo - Vettel si Mangia le mani : E così, dopo dodici appuntamenti, il Mondiale 2018 di Formula Uno va in vacanza. La sosta agostana (che si concluderà nel fine settimana del 26 agosto con il Gran Premio del Belgio) permetterà ai piloti di ricaricare le batterie in vista di un finale di stagione che ai annuncia quanto mai infuocato, ed ai team di finalizzare gli ultimi miglioramenti alle rispettive vetture. Chi ci arriva con il vento in poppa è sicuramente Lewis Hamilton. Il ...

Natasha Crown - modella che Mangia 6 kg di Nutella al giorno e decine di pizze a settimana : Come riuscire ad avere il lato b più grande del mondo senza andare in palestra? Basta mangiare 6 kg di Nutella e decine di pizze alla settimana. Lo pensa la modella Natasha Crown, 24 anni, che è riuscita ad ottenere un fondoschiena con una circonferenza di 182 centimetri a suon di cioccolata e pizze. Il caso della modella svedese è stato riportato da numerosi tabloid e siti tra cui il Daily Mail, che ha svelato dettagli interessanti sul lato b ...

il nuovo presidente del Palaexpo? Mangiava ed evacuava banconote. Ecco chi è. Insorge l'opposizione : Cesare Maria Pietroiusti, classe 1955, è il nuovo presidente del Palexpo di Roma. Una nomina che ha già scatenato mille polemiche. Pietroiusti, gallerista e una laurea in medicina, è esponente e ...

Paesaggi tutti da Mangiare. L'arte della fotografia del cibo - Cibo - : Martedì 24 Luglio 2018, Alzi la mano chi di voi da bambino non ha immaginato almeno una volta che la luna fosse fatta di formaggio o chi non ha mai sognato di visitare il magico mondo di caramelle e cioccolata di Willy Wonka! In questo articolo non posso regalarvi una luna di formaggio e nemmeno un biglietto d'oro per visitare la fabbrica di cioccolato ma quello che posso ...

Mangia ostriche crude e muore due giorni dopo/ Tutta colpa del batterio Mangia carne : mangia ostriche crude e muore due giorni dopo. Tutta colpa del batterio Vibrio vulnificus, detto anche mangia carne. E' accaduto negli Stati Uniti, la vittima è un anziano di 71 anni(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 17:25:00 GMT)

“Mio figlio vomita e non Mangia” - il dolore di Fanna - giovane mamma del Ciad ridotta alla fame : Il Ciad affronta una grave crisi alimentare: nel solo mese di maggio, 325 bimbi malnutriti sono stati ricoverati nell'ospedale di Medici senza Frontiere. “Arrivano bambini che non riescono più a ridere, giocare, piangere perché sono troppo deboli”, avverte l’organizzazione umanitaria. Nel Paese africano, un bambino su sette muore prima del quinto compleanno.Continua a leggere

Dieta delle vegane : ecco cosa Mangiano per dimagrire : La Dieta delle vegane può far dimagrire fino a 2 chili in 4 giorni. ecco cosa prevede un menù tipo giornaliero che può essere seguito per vari giorni

Lite tra amiche - una delle due strappa il naso dell’altra a morsi e lo Mangia : Lo sconvolgente episodio di violenza è avvenuto a Houston, in Texas. La vittima è una donna di 28 anni: giovedì sera era uscita con una sua amica e la 41enne Jessica Collins. Quando le tre sono tornate a casa, la situazione è degenerata.Continua a leggere