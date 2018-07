Manchester United Real Madrid Streaming video diretta tv | probabili formazioni | orario

'Manchester United - l'umore nero di Mourinho contagia staff e giocatori' : LONDRA - Non è cominciata sotto i migliori auspici la stagione del Manchester United . José Mourinho è scontento per il mercato e per una tournée statunitense in cui non ha potuto portare con sé i big,...

Il Sun : 'Manchester United - offerta per Yerry Mina' : TORINO - Il Manchester United starebbe preparando un'offerta di 40 milioni per Yerry Mina . Lo scrive oggi il britannico 'Sun', secondo cui il centrale colombiano del Barcellona è una delle prime ...

Napoli - ecco la richiesta del Manchester United per Darmian : Secondo la Gazzetta dello Sport il Manchester United ha fissato in 15/17 milioni di euro il prezzo di vendita di Matteo Darmian . Il Napoli, che è il club più forte sul terzino italiano ha per ora proposto soltanto un prestito ...

Manchester United - Mourinho : 'Ho chiesto cinque giocatori - ne vorrei almeno uno' : Un 4-1 che non ha lasciato appello, al Manchester United, nell'amichevole dell'International Champions Cup contro il Liverpool. Una sconfitta pesante, che ha evidenziato diverse criticità nella ...

Darmian al Napoli? / Ultime Notizie - De Laurentiis : "Ho chiesto il terzino al Manchester United" : Darmian al Napoli? Ultime Notizie, De Laurentiis: "Ho chiesto il terzino al Manchester United". Gli azzurri potrebbero superare Inter e Juventus nella corsa al difensore della nazionale.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:31:00 GMT)

International Champions Cup - Liverpool-Manchester United 4-1 : Il Liverpool ha sconfitto con un netto 4-1 il Manchester United in un match dell’International Champions Cup disputato al Michigan Stadium di Ann Arbor. I reds sono andati in rete con Mané su rigore al 28′, Sturridge al 66′, Ojo al 74′ su rigore e Shaquiri all’82’. Momentaneo 1-1 per i red devils firmato da Pereira al 31′. (AdnKronos)L'articolo International Champions Cup, Liverpool-Manchester ...

International Champions Cup : valanga Liverpool sul Manchester United - ok Manchester City e Barcellona : Klopp strapazza Mourinho per 4-1, Guardiola rimonta il Bayern da 0-2, spagnoli di rigore contro il Tottenham

Inter - offerta monstre del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : L'Inter è decisamente attiva in queste battute di Calciomercato, ovviamente per cercare di accontentare mister Luciano Spalletti. Sembra essere in dirittura d'arrivo la conclusione dell'affare Sime Vrsajko dall'Atletico Madrid [VIDEO], mentre c'è ancora qualche dubbio sulla buona riuscita della trattativa con il Bayern Monaco per Arturo Vidal, che andrebbe a rafforzare il reparto di centrocampo della rosa nerazzurra. Mercato Inter, Mourinho ...

Diretta/ Manchester United Liverpool (risultato live 0-0) streaming video e tv : si parte! (Champions Cup 2018) : Diretta Manchester United liverpool, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale come North-West Derby nella International Champions Cup(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 23:02:00 GMT)

Manchester United Liverpool : il risultato dall'ICC in diretta live. Le formazioni ufficiali : Ma Klopp ha replicato osì: "Non ho nessun problema con quello che dice José Mourinho, viviamo in un mondo libero e lui può dire quello che vuole. Se poi è felice per i nostri colpi di mercato, è ...

Calciomercato Manchester United : Darmian vuole andare via : Manca poco al termine del Calciomercato in Premier League. Matteo Darmian afferma di voler lasciare i Red Devils per giocare di più. Dall’Inghilterra arrivano le dichiarazioni di Matteo Darmian riguardanti il suo futuro con la maglia del Manchester United. “Voglio giocare di più – ha dichiarato Darmian ai media inglesi – , è questo il mio obiettivo e la mia ambizione. La passata stagione non ho giocato molto, per ...