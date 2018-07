Malasanità in Calabria | ingessature di fortuna con cartone per curare le fratture

Blastingnews

(Di martedì 31 luglio 2018) 'Incartonature' al posto di. Succede al Pronto Soccorso di ortopedia del Grande ospedale metropolitano di Reggio(già Ospedali Riuniti) dove mancano gessi, tutori, stecche e strumenti di primo soccorso. Ma nella struttura mancano anche medici e personale: per questo il reparto di ortopedia è in funzione solo 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20. In altri orari, specie di notte, per immobilizzaredistorsioni e lussazioni non urgenti il personale, sprovvisto di strumentazione idonea, si arrangia usando cartoni. Di quelli per imballaggi. A rendere noto l'ennesimo caso di, la denuncia di un medico e immagini shock diffuse dal Corriere dellain cui si vedono arti di pazienti 'stabilizzati' con stecche di. Una situazione che parrebbe quella di un ospedale da campo e non dell'unica struttura sanitaria di una città con oltre 200mila ...