Malagò rilancia la candidatura unitaria per le olimpiadi invernali 2026 | Occasione

(Di martedì 31 luglio 2018) Unadi Cortina, Milano e Torino, senza una città capofila. È questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni, alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochidel."La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di unacongiunta con le tre città per far sì che ci sia una veradel paese, unaitaliana - ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della riunione della commissione di valutazione - Questa è una novità assoluta nella storia del processo delle candidature. È stato ottenuto dal Cio la possibilità di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città".Per ora la disponibilità alla ...