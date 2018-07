Malagò | candidatura unitaria Milano-Torino-Cortina per le Olimpiadi 2026

Malagò rilancia la candidatura unitaria di Cortina - Milano e Torino per le olimpiadi invernali 2026 : "Occasione unica" : Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino, senza una città capofila. È questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni, alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi invernali del 2026."La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì ...

Olimpiadi 2026 - la sindaca di Torino sostiene la candidatura della città : il resoconto dell’incontro con Malagò : Chiara Appendino, sindaca di Torino, sostiene la candidatura della sua città per l’edizione 2026 delle Olimpiadi “Abbiamo spiegato le motivazioni per cui riteniamo opportuno che la città di Torino sia protagonista di questa candidatura alle Olimpiadi del 2026 e non stampella di altre città”. Lo dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo l’incontro durato oltre due ore con il presidente del Coni, Giovanni ...

Giochi'26 : candidatura unica Malagò frena : "Il Veneto è giusto che speri nelle Olimpiadi, si sa quanto ci tiene, lo ha dimostrato - aggiunge il capo dello sport italiano -. Ha una squadra molto affiatata tra chi formalmente la rappresenta, ...

Olimpiadi invernali - parla Malagò : “candidatura unitaria tra Cortina - Milano e Torino? Chissà…” : Il presidente del Coni Malagò lascia aperte le porte ad una possibile candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino per le Olimpiadi invernali “Una candidatura unitaria tra Cortina, Milano e Torino al momento non è ipotizzabile perché la proposta non è sul tavolo. Ci sono le tre città divise. Questa sera non so se risponderò allo stesso modo…”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, dopo il primo incontro a ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “per una candidatura serve un governo entro l’estate” : “Noi abbiamo la scadenza di Buenos Aires che è il termine ultimo per definire una posizione su una candidatura italiana per le Olimpiadi invernali 2026. Non è chiaro lo scenario che si prefigura a livello di esecutivo, ma mi sembra fin troppo evidente che serve un governo entro l’estate, che è già un termine molto molto avanti ma in qualche modo accettabile”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò parlando ...

