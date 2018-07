Mafia | testimone giustizia | qualcuno è entrato più volte nella mia proprietà 2

Processo diffamazione dell’ex sindaco Marino - la Raggi testimone in aula : “Nessuno di noi in Mafia Capitale” : «Il Movimento 5 Stelle non ha avuto nessun esponente indagato in ’Mafia Capitale’». Lo ha detto ieri in aula nel tribunale Monocratico della Capitale, la sindaca Virginia Raggi, ascoltata come parte offesa nel procedimento a carico dell’ex sindaco, Ignazio Marino. «Noi siamo contro tutte le mafie», ha ribadito ancora la Raggi. Il Processo è quello ...