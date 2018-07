Macedonia | referendum sul nome del paese il 30 settembre

Il 30 settembre in Macedonia si terrà un referendum per decidere se lo stato cambierà nome : Il Parlamento macedone ha fissato al prossimo 30 settembre un referendum nel quale si dovrà rispondere a questa domanda: «Sei favorevole a entrare nella NATO e nella Unione Europea, e accetti l’accordo sul nome tra Repubblica di Macedonia e Grecia?». The post Il 30 settembre in Macedonia si terrà un referendum per decidere se lo stato cambierà nome appeared first on Il Post.