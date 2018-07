Ma quale crisi?! La rivelazione dell’amico di Belen e Iannone | “metteranno su famiglia”

sportfair

(Di martedì 31 luglio 2018)Rodriguez ed Andreasono in crisi? L’amico della coppia assicura che non è così, la dichiarazione social di Gabriele ParpigliaRodriguez ed Andreanon stanno vivendo un momento felice della loro relazione o almeno così sembra. Il pilota di MotoGp e la showgirl argentina sono in vacanza ad Ibiza, ma è da tanto tempo che non si vedono foto tenere dei due piccioncini insieme. Dopo la crisi annunciata da(vedi qui), però pare che la burrasca sia passata e che i due stiano provando a rimettere a posto le cose. C’è chi è sicuro poi che tra l’argentina ele cose proseguiranno sempre meglio: stiamo parlando di Gabriele Parpiglia, amico della Rodriguez che conosce anche Andrea. Il giornalista di gossip ha rivelato sui social un’importante verità sulla coppia. Alla domanda di un utente sui suoi presentimenti per la relazione ...