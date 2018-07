L’uscita del nuovo album di Eros Ramazzotti è vicina | già svelato il titolo del disco?

Slitta L’uscita di Stranger Things 3 su Netflix nel 2019 - l’annuncio e le motivazioni della lunga attesa : Ci sarà ancora da aspettare almeno un anno per l'uscita di Stranger Things 3 su Netflix. La vicepresidente della sezione Contenuti Originali di Netflix Cindy Holland ha confermato che la prossima stagione dell'ormai popolarissima serie fantascientifica in stile anni '80 dei fratelli Duffer e di Shawn Levy sarà disponibile in streaming sulla piattaforma solo l'estate prossima. Le riprese di Stranger Things 3 sono iniziate la scorsa primavera, ...

Ida e Riccardo News. I retroscena della coppia dopo L’uscita da Temptation Island! : Ida Platano e Riccardo Guarnieri, dopo l’avventura a Temptation Island, svelano alcune indiscrezioni sulla loro storia, ringraziando anche Uomini e Donne e Maria De Filippi. Ecco le loro parole… Quando ha deciso di partecipare a Temptation Island, Ida Platano sapeva benissimo a cosa andava incontro, e sopratutto cosa avrebbe rischiato. La donna però ha voluto provare questa esperienza per rendersi conto se il suo fidanzato, Riccardo ...

L’attrice Laura Chiatti attacca il direttore del settimanale Di Più - Sandro Mayer - dopo L’uscita di un servizio fotografico che la ritrae in alcune foto “modificate”. Ecco cosa è successo (FOTO) : Laura Chiatti furiosa sbotta contro Sandro Mayer: “Smetta di denigrarmi, si dia pace signor pinco pallo” L’attrice attacca il direttore del settimanale Di Più dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae con una pancia più rotonda del solito: “Finta”, dichiara lei Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Nella serata di ieri l’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti tratti da un servizio ...

Katy Perry ha sofferto di depressione dopo L’uscita del disco “Witness” : Si aspettava un altro tipo di reazione dal pubblico The post Katy Perry ha sofferto di depressione dopo l’uscita del disco “Witness” appeared first on News Mtv Italia.

Trento. Marco De Barba morto alL’uscita della galleria di Martignano : Marco De Barba, 61 anni, è morto nell’incidente all’uscita della galleria di Martignano. La Panda del sessantenne ha perso aderenza andando

Thailandia : iniziato il viaggio del primo gruppo di ragazzi verso L’uscita dalla grotta : In Thailandia è iniziata la missione per recuperare i 12 giovani calciatori intrappolati nella grotta di Tham Luang assieme al loro allenatore dallo scorso 23 giugno. I ragazzi sono divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone: lo riferisce il Bangkok Post, confermando che i ragazzi usciranno comunque uno alla volta, accompagnati ognuno da due sommozzatori. L’allenatore sarà l’ultima persona a rivedere la ...

Clamore per L’uscita del Nokia 8110 : prezzo irrisorio - compatibile con Whatsapp? : Da alcune ore sono praticamente ufficiali le caratteristiche del cosiddetto Nokia 8110, smartphone estremamente economico e pensato per tutti coloro che non hanno particolari esigenze dal punto di vista del comparto hardware. Allo stesso tempo, però, sembra che in tanti si stiano chiedendo se il device in questione sia quantomeno compatibile con Whatsapp, al punto da voler condividere coi nostri lettori un punto della situazione sul prodotto ...

OSCAR GENERALE CONFERMA L’uscita del FILM “SPEED KILLS” CON JOHN TRAVOLTA IL 24 AGOSTO : OSCAR GENERALE, producer italo-americano ormai attivo a Hollywood da svariati anni, ha CONFERMAto che il FILM “SPEED KILLS” uscirà il 24 AGOSTO. Il FILM, diretto da JOHN Luessenhop, è stato girato nel 2017 tra Puerto Rico e Miami per circa 7 settimane. Quella che viene raccontata è la vera storia di Don Aronow, multimilionario americano e campione di corse in motoscafo, la cui doppia vita l’ha messo nei guai con la legge ma anche con i ...

Niall Horan ha annunciato L’uscita della nuova canzone “Finally Free” : In arrivo venerdì 6 luglio The post Niall Horan ha annunciato l’uscita della nuova canzone “Finally Free” appeared first on News Mtv Italia.

Emma Muscat dopo la partecipazione ad “Amici” L’uscita del primo album : dopo la partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Emma Muscat si prepara all’uscita del suo primo album. “Moments”, in uscita per Warner Music il 6 luglio e in preorder da venerdì 29 giugno, mostra in tutti i 6 brani inediti la voce educatissima e la pulizia tecnica della cantautrice dal sound internazionale. Emma incontrerà i fan in una serie di store nelle principali città italiane. A breve saranno diffuse le ...

Le homepage dei giornali tedeschi dopo L’uscita della Germania dai Mondiali : Si parla di «disgrazia storica» e Germania «a terra» e ci si chiede già che ne sarà dell'allenatore Joachim Löw. The post Le homepage dei giornali tedeschi dopo l’uscita della Germania dai Mondiali appeared first on Il Post.

Alessia Cara ha annunciato L’uscita del nuovo singolo “Growing Pains” : Potrai ascoltarlo dal 15 giugno The post Alessia Cara ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Growing Pains” appeared first on News Mtv Italia.