L' uomo che uccise Don Chisciotte | svelata la data di uscita italiana!

Abiy Ahmed - l'uomo che a 41 anni ha cambiato l'Etiopia in 100 giorni : Una democrazia pluralista Sul fronte interno, Abiy ha abbandonato il monopolio dello Stato su molti settori chiave dell'economia , come aviazione e telecomunicazioni, e, dal punto di vista politico, ...

Conte si presenta a Trump come l'uomo che può mettere tutti d'accordo : Nel nome del cambiamento, una intesa più che cordiale tra il paese leader dell'Occidente e il Paese senza il quale non si può trovare una soluzione ai problemi del Mediterraneo e del Medioriente. ...

Georgette Polizzi sposa Davide Tresse : ‘Per me ha fatto cose che nessun uomo farebbe’ : Da Temptation Island al matrimonio con il suo Davide passando per la lotta contro la sclerosi multipla e tutto in due anni: questo lo sfortunato tragitto recente di Georgette Polizzi. La designer ha già iniziato le terapie del caso ma ha dovuto fronteggiare anche alcune voci molto antipatiche secondo cui s’era inventata (!) la sua malattia per attirare l’attenzione. Nulla di più falso, naturalmente, e la combattiva Georgette ha ...

Duomo di Modena - saccheggiata la statua lignea di San Geminiano - : La croce pastorale del Santo è stata privata di quasi tutte le antiche pietre con le quali era decorata. Il bottino, che non ha un particolare valore monetario, sarebbe stato sottratto da malviventi ...

Palermo - l’uomo che ha picchiato migrante senegalese : “Ero ubriaco” : Il trentaquattrenne di Partinico che ha picchiato un migrante senegalese avrebbe spiegato di essere stato eccessivamente ubriaco. In realtà secondo gli inquirenti si tratta di un'autentica aggressione razzista.Continua a leggere

Un uomo gli rompe braccio e gomito perché parla cingalese : "Ma qui in Italia sto bene" : Il capitolo peggiore della sua vita in Italia è finito su tutti i giornali della nazione: "Razzismo: straniero picchiato a Milano da un...

Mondiali 2018 - Alessio Foconi l'uomo della scherma italiana : Da ex brutto anatroccolo della scherma a campione del Mondo di fioretto individuale. Anzi, bicampione del Mondo, con l'oro anche nella prova a squadre.. Una doppietta che gli vale il riconoscimento ...

Trissino. Imminente l’arresto dell’uomo che ha ucciso Enrico Faggion : Trissino è sotto choc per l’agguato in pieno giorno costato la vita ad Enrico Faggion. L’ex orafo di 39 anni

Pakistan - l’ex star del cricket Imram Khan vince le elezioni. L’uomo del cambiamento che ha rapporti con militari : È il partito dell’ex star del cricket Imram Khan, nemico giurato della corruzione ma con rapporti ambigui con l’establishment militare, ad ottenere la maggioranza alle elezioni in Pakistan. Il conservatore del Pti che si presenta come “l’uomo del cambiamento” e “della pulizia” è riuscito a scalzare dopo un decennio la Lega musulmana – guidata da Shehbaz Sharif, fratello dell’ex premier Nawaz. Dopo ...

Franca - trovata cadavere in una valigia a Vercelli - indagato l’uomo che frequentava : L'uomo indagato per la morte di Franca Musso, la donna di 54 anni trovata cadavere in una valigia lo scorso novembre nelle campagne di Alice Castello (Vercelli), è un vicino della donna che lei stava frequentando. L'uomo, al momento è sospettato solo di occultamento di cadavere. Sul corpo di Franca, infatti, trovato un anno dopo la sua scomparsa, non ci sono tracce di violenza.Continua a leggere

Francesco Scianna : «Sono l'uomo che state aspettando» : «Il cinema è il mio mondo e voglio sempre condividerlo. La passione per il mio mestiere è nata guardando i film. Mio padre è ingegnere, mia madre insegnante: non c'entravano niente con lo spettacolo. ...

Sonia Bruganelli faccio rabbia perché ho sposato un uomo ricco : Molto spesso Sonia Bruganelli sui social è stata presa di mira da tantissimi follower, dopo tempo è arrivata la risposta della diretta interessata. In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, la Bruganelli avrebbe spiegato il perché gli haters l’avrebbero presa così di mira: «In sostanza, mi dicono “vai a lavorare”. Dà fastidio che sia quella che ha avuto la fortuna di sposare uno ricco. Non sono la bellezza stratosferica, ...