Love Island | anche la Gran Bretagna ha la sua isola dei record Video

(Di martedì 31 luglio 2018) Non è solo l'Italia ad essere stata travolta dalla mania delle isole sfondo di reality e dating show. Mentre Canale 5 brinda al successo della quinta edizione di Temptation, risultata essere la più vista di sempre (il picco, al momento, è di 3,9 milioni di telespettatori raggiunti nella puntata del 23 luglio, ma mercoledì andrà in onda ilfinale), inè il network ITV2 a fregarsi le mani.Altro Paese, altro format, ma sempre un'e le relazioni dei suoi protagonisti di mezzo:è il titolo del format che il canale inglese ha riportato in onda da quattro anni a questa parte, rispolverando un titolo già trasmesso da ITV nel 2005 e nel 2006. Proprio come Temptationin Italia, andato in onda nel 2005 con il titolo Vero amore e la conduzione di Maria De Filippi (ora dietro le quinte del reality come produtttrice).prosegui la lettura...