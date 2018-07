Lotta | Europei junior 2018 | Giovanni Freni è medaglia d’argento! Jacopo Sandron e Luca

Lotta - Europei junior 2018 : Giovanni Freni è in finale nei -55 kg e si batte per l’oro a Roma! Mirco Minguzzi sconfitto ai quarti : Partono col piede giusto per i colori azzurri gli Europei junior 2018 di Lotta al Palafijlkam di Ostia, a Roma. Giovanni Freni ha conquistato l’accesso alla finale per l’oro nella categoria -55 kg della Lotta greco-romana, dopo aver battuto in successione il portoghese Cardoso Oliveira Silva in appena 50 secondi, l’ucraino Kuzco con un perentorio 11-0 e il russo Ivanov con un altrettanto convincente 4-0 che gli ha consentito di ...

Ginnastica - Europei 2018 : Italia - il collegiale per scegliere il quintetto. Chi volerà a Glasgow? Senza Maggio - Lotta per 5 body : Oggi inizia il collegiale dell’Italia in preparazione agli Europei 2018 di Ginnastica artistica in programma a Glasgow dal 2 al 5 agosto. Manca una settimana alla partenza della nostra Nazionale verso la Gran Bretagna, la rassegna continentale è davvero dietro l’angolo ma ancora non si conosce ufficialmente il quintetto che cercherà di essere protagonista all’SSE Hydro: saranno proprio gli ultimi cinque giorni di allenamento a ...

Vela - Europei Gdynia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in piena Lotta per il titolo. In difficoltà gli equipaggi del 49er : Seconda giornata di regate a Gdynia, in Polonia, sede dei Campionati Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Nella classe mista sono in piena lotta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno Ruggero Tita e Caterina Banti. I due azzurri hanno chiuso la giornata in crescendo, con un quarto, un terzo e un primo posto, portando il loro totale a 10 punti. A pari merito con Tita e Banti ci sono le due coppie rivali degli azzurri, gli ...

Judo - Europei Cadetti 2018 : Giulia Giorgi e Assunta Scutto d’argento a Sarajevo! CarLotta Avanzato è bronzo : Brilla l’azzurro per l’Italia femminile agli Europei Cadetti 2018 di Judo a Sarajevo (Bosnia). Tre italiane sono salite sul podio al termine della prima giornata della competizione, conquistando due argenti e un bronzo in salsa “rosa”. Strepitosa la prova delle azzurrine nella categoria -48 kg, in cui Assunta Scutto e Carlotta Avanzato sono salite rispettivamente sul secondo e sul terzo gradino del podio. La Scutto ha superato la ...

Lotta - Europei Under23 2018 : William Raffi non compie l’impresa - l’Italia chiude la competizione con un bronzo : Si chiudono con una medaglia di bronzo per l’Italia gli Europei Under23 2018 di Lotta a Istanbul, in Turchia. Il podio conquistato da Enrica Rinaldi nella categoria -72 kg grazie al successo per 5-0 nella finale terzo posto contro la russa Zakharchenko rappresenta l’unico vero acuto di un gruppo che comunque può vantare elementi di assoluto spessore per puntare molto in alto. L’ultimo italiano in gara, William Raffi, è stato ...

Lotta - Europei Under23 2018 : Gianluca Talamo - Aron Caneva e Simone Iannattoni out nello stile libero : Poche soddisfazioni per ora nello stile libero durante gli Europei Under23 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Istanbul, in Turchia. I primi tre italiani in gara sono stati eliminati al primo turno e non hanno potuto usufruire del ripescaggio a causa dell’uscita di scena prima della finale dei loro tre avversari. Gianluca Talamo, in particolare, ha perso 12-2 al primo turno della categoria -70 kg contro il polacco Patryk Krzysztof, ...

Lotta - Europei Under23 2018 : splendida Enrica Rinaldi - è bronzo nei -72 kg! Sfuma il podio per Aurora Campagna : Arriva la prima medaglia per l’Italia agli Europei Under23 di Lotta, in corso di svolgimento a Istanbul (Turchia). A conquistarla è stata Enrica Rinaldi, che ha portato a casa il bronzo nella categoria -72 kg, grazie al netto successo nella finale per il terzo posto contro la russa Zakharchenko, sconfitta 5-0 con due proiezioni da sballo, l’ultima delle quali ha scatenato il boato della platea azzurra, pronta ad acclamare la propria ...

Canoa velocità - Europei 2018 : Carlo Tacchini centra un’altra finale! Anche i fratelli Craciun in Lotta per le medaglie - fuori gli altri azzurri : L’Italia centra altre due finali nella canadese agli Europei 2018 di Canoa velocità, in corso di svolgimento a Belgrado (Serbia). Nella sessione pomeridiana della prima giornata superano le semifinali Carlo Tacchini e i fratelli Craciun. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Carlo Tacchini conferma tutto il suo talento e, dopo aver centrato stamane la finale nel C1 1000 metri, si ripete Anche questo pomeriggio e lotterà per ...

Ginnastica - l’Italia si lancia verso Giochi del Mediterraneo ed Europei! Azzurre in Lotta per la convocazione - Serie A decisiva sabato? : Sabato 9 giugno si disputerà la terza tappa della Serie A 2018 di Ginnastica artistica: al PalaVela di Torino si assegneranno gli scudetti e si definirà la composizione dei campionati per la prossima stagione agonistica. Tutto è pronto per la scontata festa della Brixia Brescia ma le ginnaste iniziano a guardare con più interesse ai grandi eventi in programma nell’imminente futuro visto che mancano un paio di settimane ai Giochi del ...