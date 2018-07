Lotito | ' Il Bari non può far fatica ogni anno Società costituita | tifosi saranno

Bari - sono ore decisive : Lotito e De Laurentiis si sfidano per la proprietà - ma c'è in corsa anche Cairo : ... anche se il sindaco Decaro ha posto un ultimatum per le 9.30 di domani,, ha presentato un ricorso al Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che sarà esaminato nella giornata di oggi e che ...

