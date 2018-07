Lombardia | contraccettivi gratis nei consultori per gli under 24

In Lombardia contraccettivi gratis per tutti i giovani fino a 24 anni : Contraccezione gratuita per giovani fino a 24 anni nei consultori della Lombardia e prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. Sono alcuni degli obiettivi di un ordine del giorno alla manovra di bilancio 2018-2020 - presentato dalla consigliera Pd Paola Bocci - approvato dal Consiglio regionale della Lombardia con 63 voti favorevoli e un solo non partecipante al voto.

