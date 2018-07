Lo scandalo affonda Macron Ora rispunta persino Hollande

ilgiornale

(Di martedì 31 luglio 2018) E se il "vecchio mondo" da lui rottamato finisse per rottamare lui? Un nome su tutti rimbalza sui tavoli del potere francese in piena crisiiana: quello del socialista François. L'ex presidente potrebbe tornare in corsa per il 2022. Perché il "budino" ha delle caratteristiche ben precise e non tutte negative.Un moderato uomo "normale" torna spendibile di fronte all'arroganza presidenziale di Emmanuel, che ha scelto di affrontare l'affaire Benalla dalla distanza, perdendo il contatto con molti francesi che invece chiedono risposte. Da giorniè loquace. Parla mirato e sembra l'unico leader capace di intercettare il 15-20% degli scontenti di, rileva Le Parisien. "Avrei potuto battere Emmanuel, ma non ho voluto farlo", ripete. Il resto è nel libro uscito ad aprile - Le lezioni del potere, tornato d'attualità da quando il potereiano è in crisi - ...