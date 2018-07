L' Italia in frenata Istat stima Pil +0 | 2% nel 2° trimestre | dato acquisito 2018 a +0 | 9%

huffingtonpost

(Di martedì 31 luglio 2018) Nel secondoil Pilno, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è salito dello 0,2% sulprecedente e dell'1,1% su base annua. Lo comunica l', in base alle stime preliminari. La dinamica dell'economia risulta così in "rallentamento", spiega l'Istituto. Infatti nel primola crescita congiunturale era stata pari allo 0,3% in termini congiunturali e all'1,4% su base annua. In particolare, il rialzo trimestrale è il più basso dal terzodel 2016.La crescita acquisita per il, quella che si otterrebbe se la dinamica congiunturale del Pil fosse pari a zero nei restanti trimestri dell'anno, è pari allo 0,9%. Nel Def ereditato dal precedente Governo vieneto il Pilall'1,5%, ma tutti gli osservatori internazionali hanno già rivisto al ribasso questa previsione attorno ...