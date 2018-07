Lista Champions League Inter | in tre a rischio esclusione e sono nomi pesanti ...

Inter - Lista Champions e Fair Play finanziario : ecco chi rischia l'esclusione : Vecino, Gagliardini e Dalbert possono non essere inseriti nella lista che sarà limitata a 20 giocatori

Inter - Dalbert Vecino e Gagliardini rischiano il taglio dalla Lista Champions : L'Inter è alle prese con la compilazione della lista Champions e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come i calciatori a rischio siano Gagliardini, Vecino e Dalbert. 'Più complessa la situazione per la Champions, dove le restrizioni del Financial Fair Play obbligano l'Inter a una rosa di ...

Ilaria D’Amico dice addio a Sky Calcio Show dopo 15 anni - la giornaLista passa alla Champions League : dopo 15 anni a Sky Calcio Show, Ilaria D’Amico passa al programma dedicato alla Champions League della piattaforma televisiva insieme ad un favoloso dream team La Champions sarà la nuova casa di Ilaria D’Amico, che lascia Sky Calcio Show dopo 15 anni e sarà affiancata in questa nuova avventura da un vero e proprio dream team: oltre ad Alessandro Costacurta ci sarà infatti anche Pirlo, new entry nella squadra dei talent, che si ...

L'Inter non prenderebbe Malcom a titolo definitivo per via della Lista Champions : Uno degli obiettivi rimasti di questa sessione di Calciomercato delL'Inter, dopo i cinque acquisti ufficializzati fino ad ora, è sicuramente l'esterno brasiliano del Bordeaux, Malcom Filipe de Oliveira. Classe 1997, Malcom ha gia' espresso la volonta' [VIDEO] al club francese di volersi trasferire a Milano ma ha lasciato intendere di non volere lo scontro con i transalpini e così, dopo non essersi presentato al primo giorno di ritiro, da ...