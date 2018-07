ilfattoquotidiano

: Conte e il patto degli “outsider” alla Casa Bianca Trump: “Italia leader per stabilizzazione Libia” - petergomezblog : Conte e il patto degli “outsider” alla Casa Bianca Trump: “Italia leader per stabilizzazione Libia” - repubblica : Conte da Trump per un patto sulla Libia: 'Cabina di regia comune Italia-Usa' [news aggiornata alle 15:26] - Cascavel47 : Libia, il “patto” tra Trump e Conte per sfidare Macron: Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia… -

(Di martedì 31 luglio 2018) La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donalde Giuseppea Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla, a Roma, il prossimo autunno.si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la”, ha spiegato, che da questo punto di vista ha ottenuto dal presidente americano quello che desiderava:re per gli Stati Uniti il referente europeo privilegiato nei rapporti con. La, per l’Italia e gli Usa, è sia una questione interna al Paese – stabilizzazione politica, processi costituzionali per arrivare alle prossime elezioni, diritti umani – che una materia di scambio internazionale. Da un lato, da parte statunitense, c’è ...