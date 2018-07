“Li ha uccisi tutti” La follia di un padre contro figlio | ex moglie e fidanzata | una

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) Si trovava in un momento particolarmente difficile della sua vita, quello che lo vedeva alle prese con la fine della sua storia d’amore dopo tanti anni e l’inizio di un nuovo capitolo, con tutti gli strascichi inevitabilmente velenosi che ne conseguono. In mezzo, come spesso succede in questi casi, anche i problemi legati all’affidamento del, che viveva con quella che ormai era diventata la sua exma dal quale lui non aveva mai accettato di allontanarsi. Una storia che è finita nel peggiore dei modi quella che ha visto un uomo originario del Queens, negli Stati Uniti, scagliarsii propri affetti e commettere una vera e propria strage. Lui, James Shield, ha infatti finito per uccidere ildi soli 6 anni. La stessa, drammatica sorte è toccata poi anche all’exe alla sua attuale compagna. Nessuno è stato risparmiato da un ...