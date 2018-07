“L’ha detto!” Temptation Island | Martina se lo fa sfuggire e Gianpaolo perde la testa

caffeinamagazine

: RT @NDecristofaro: Traduzione simultanea conferenza stampa #Conte #Trump: Come minchia avete fatto voi italiani a farvi fottere negli ulti… - Lorso66 : RT @NDecristofaro: Traduzione simultanea conferenza stampa #Conte #Trump: Come minchia avete fatto voi italiani a farvi fottere negli ulti… - squiddydixit : @NCopetti @AngeloTani Bazzecole! La vera emergenza è l'immigrazione! L'ha detto Salvini. - sara02481507 : RT @fiddlerxx: @MiPnamic Finalmente qualcuno l'ha detto! Qui nessuno si prende le proprie responsabilita'! -

(Di martedì 31 luglio 2018)2018, meno una. Manca solo una puntata, quella che sarà decisiva per le coppie rimaste in gioco, di questa edizione del docu-reality estivo di Canale 5 che a settembre vedrà in gara i vip con la conduzione di Simona Ventura. Sono stati diversi quest’anno i falò anticipati, i confronti tra fidanzati richiesti alla produzione prima dello scadere dei 21 giorni previsti, quindi, nell’ordine, abbiamo già visto Oronzo e Valentina, Riccardo e Ida e Giada e Francesco lasciare la trasmissione insieme. Mancano all’appello tre coppie: Lara e Michael (quest’ultimo non ha accettato la richiesta di confronto della ragazza), Raffaela e Andrea e. Mercoledì 1 agosto, giorno della ‘finale’, sapremo se anche loro avranno risolto i dubbi di coppia o se usciranno dal villaggio separati. Del falò diabbiamo ...