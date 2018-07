Lettera aperta del Cdr di a Conte e Crimi

Docenti : Lettera aperta ai membri della Commissione Cultura : In questo comunicato stampa della professoressa Raffaella Senatore, vi proponiamo una lettera indirizzata a membri della Commissione Cultura. Lo scritto verte su vari argomenti tra cui il nuovo Governo, la mancanza di Docenti in numerose scuole e la non ripetibilità dell’anno di prova. Sperando di farvi cosa gradita, vi auguriamo buona lettura! Docenti: la lettera […] L'articolo Docenti: lettera aperta ai membri della Commissione ...

Fus : la Lettera aperta di Cresco e le istanze pugliesi - Teatro e Critica : Alessandra Carbonaro , capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, e l'on. Michele Nitti , componente della stessa VII Commissione, i quali hanno ...

Ambulanti - Lettera aperta a Salvini di un sindaco del Salento 'Non manderò i miei vigili a fare multe' : 'Caro ministro le scrivo per dirle che io i miei vigili non li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori Ambulanti, i 'vu cumprà' come li chiama qualche suo senatore'. Lo scrive su ...

La Lettera aperta di Sean Murray alla community di No Man's Sky : "personalmente ho commesso degli errori" : C'è chi lo ha definito il nuovo Peter Molyneux per le promesse non mantenute e per le feature non inserite all'interno di No Man's Sky e chi invece ha visto solo un giovane sviluppatore e un giovane piccolo team alle prese con un progetto forse troppo ambizioso per il loro stesso bene. Al di là degli schieramenti, Sean Murray è tornato a parlare di No Man's Sky in vista dell'uscita su Xbox One e dell'arrivo dell'aggiornamento NEXT che finalmente ...

I Genitori tarantini chiedono le dimissioni del sindaco Con una Lettera aperta : La sua politica per Taranto, fatta di rimpasti continui, tra esoneri di personaggi a lei scomodi e assunzione di persone un tempo all'opposizione, è fallimentare. Uno spartano saprebbe quando ...

Lettera aperta della madre di Giuseppe Parretta allo Stato : 'Sono una madre senza più un figlio' : ...crimini aveva commesso il mio Giuseppe per essere trucidato da tutti? Non posso restare zitta perché l'amarezza e la delusione si sono aggiunte al mio dolore di mamma e vogliono urlare al mondo ...

Lettera aperta ai “fratelli” Alpini di Pinzolo per il 50° Anniversario del Gruppo : Ad Agostino Lorenzetti CapoGruppo Alpini di Pinzolo Con forte emozione scrivo questo Messaggio per il 50° Anniversario (1968-2018) del

Crotone - Lettera aperta dei tifosi al ministro Bonisoli : Intendiamo riporre tutta la nostra fiducia nella nuova politica che, sin da subito, ha inteso dare un taglio con il passato fatto di privilegi, corruzione e malaffare e, con riferimento alla vicenda ...

2026 : Lettera aperta Nordest per Cortina : ANSA, - VENEZIA, 9 LUG - Alla vigilia della riunione del Consiglio nazionale del Coni sulla scelta della candidatura italiana per i giochi olimpici invernali del 2026, le categorie economiche e le ...

Pensioni e immigrati : Lettera aperta di un giovane ricercatore a Boeri : Continuano a far discutere le dichiarazioni rilasciate dal presidente dell’Inps, Tito Boeri [VIDEO], sulla necessita' di far entrare nuovi immigrati regolari in Italia per sostenere il sistema Pensionistico e svolgere lavori che gli italiani non vorrebbero più fare. In questi giorni abbiamo assistito ad un deciso botta e risposta tra il capo dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini [VIDEO]. ...

Lucia Orlando - Lettera aperta a Filippo Contri : ‘Sii sincero : per chi è il tuo tatuaggio?’ : “Filippo, come sai, mi piace tutto di te e quasi tutti i tuoi tatuaggi. Quasi tutti, tranne l’ultimo che ti sei fatto. A chi è dedicato quel ‘Lucia’ che ti sei fatto sul piede mentre io ero ancora dentro la casa del Grande Fratello?”: questa la questione che sta alla base della lettera aperta che Lucia Orlando, fidanzata di Filippo Contri, ha dedicato all’ex compagno di GF e attuale compagno nella vita reale. ...

Coordinamento Nazionale TFA : Lettera aperta al Ministro Bussetti : Gentile Ministro, alla Sua nomina il Coordinamento Nazionale TFA Le aveva dato il benvenuto augurandosi, forse anche un po’ ingenuamente, che un docente come Lei, che oltretutto aveva anche insegnato nei corsi del Tirocinio Formativo Attivo, potesse finalmente valorizzare degnamente il percorso selettivo e formativo che ci ha portato al conseguimento dell’abilitazione. Purtroppo, però, dobbiamo […] L'articolo Coordinamento Nazionale ...

“Salvini sulle onde del mare” : Lettera aperta degli scrittori al Ministro dell’interno : Pubblichiamo integralmente la lettera di due scrittori e antropologi, Matteo Meschiari e Andrea Staid, che hanno inviato una lettera aperta al Ministro dell'interno Matteo Salvini: "La sua tattica apolitica è perfettamente realizzata nei casi dell’Aquarius e della proposta di schedatura dei Rom. Due uscite picaresche, come le altre che certamente verranno, in grado di creare non tanto un clima di odio e di tensione, ma di assuefazione e ...

Lettera aperta inviata dal Forum siciliano dei movimenti per l´Acqua ed i Beni Comuni ai sindaci della provincia di Agrigento : Lettera aperta AI sindaci della provincia DI Agrigento NON ARRESTATE IL PERCORSO VIRTUOSO VERSO l´Acqua PUBBLICA Palermo 30.06.18 Alla cortese attenzione delle Sig.re e dei Sig.ri sindaci della ...