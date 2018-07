L' esistenza del punto G è solo una leggenda?

L'indice italiano delle azioni siderurgiche mostra segnali di resistenza - +0 - 33% - : Andamento moderato per l' indice siderurgico a Piazza Affari , che si è mosso in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri, facendo meglio dell' indice EURO STOXX che ha chiuso sottotono. Il FTSE ...

Chi è Ahed Tamimi - attivista simbolo della resistenza palestinese - : La 17enne palestinese è tornata in libertà dopo 8 mesi di carcere. Aveva preso a calci alcuni soldati israeliani nel suo villaggio, lo scorso dicembre. Già volto di alcune proteste nel 2012 e nel 2015,...

Clara Sereni morta - addio allo scrittrice umbra. Sergio Mattarella : “Donna che ha speso gran parte della sua esistenza al servizio della comunità” : Clara Sereni, una delle più importanti autrici contemporanee, è morta a Perugia all’età di 71 anni. Attivista nel campo delle politiche sociali da cui non di rado ha tratto spunti per i suoi libri, l’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal suo editore Giunti. Grazie al romanzo autobiografico “Via Ripetta 155” era entrata nella dozzina del Premio Strega 2015. “Ho appreso con dispiacere la notizia della ...

Nicaragua - il governo riprende il controllo di Masaya - la città simbolo della resistenza al presidente Ortega : ...Mappe Foto Video Pop Workshop Mondiali 2018 Stati Uniti Russia Cina Italia Europa Africa e Medio Oriente Asia e Oceania Americhe Dashboard Logout Tutti gli ultimi articoli Arte e cultura Scienza e ...

Trump chiede più soldi all'Ue Nel mirino Merkel - Orban e Praga "A rischio l'esistenza della Nato" : Il presidente Usa chiede più investimenti dall'Ue o minaccia di non riaffermare l'impegno nella difesa collettiva. Nel mirino di Trump soprattutto Merkel, Orban e la Repubblica Ceca Segui su affaritaliani.it

Una mappa dei luoghi della resistenza antimafiosa. Si presenta a Monreale il libro di Alex Corlazzoli : È anche una mappa letteraria e della memoria degli ultimi decenni di cronaca italiana, che ci avvicina alle vite di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Un percorso appassionato e attento lungo ...

Un giudice della Corte diventa l’icona della resistenza polacca al PiS : Roma. Lei resisterà, perché in questo momento è lei che rappresenta la legge e finora la legge è dalla sua parte. Malgorzata (si pronuncia Maugozhata) Gersdorf, presidente della Corte suprema, oggi mattina si è presentata a lavoro, eppure per il governo polacco e per la nuova norma entrata in vigore

La guerra dei ristoranti contro Trump e le regole della resistenza : New York. Com’era prevedibile, Donald Trump non ha preso bene l’incidente occorso alla portavoce, Sarah Huckabee Sanders, mentre cenava con la sua famiglia in un ristorante della Virginia rurale, il Red Hen. Il personale ha allertato la proprietaria, Stephanie Wilkinson, della presenza di Sanders, e

Il dominio del capitano leghista e la debole resistenza dei 5 Stelle : Il partito di Salvini conosce il potere per averlo già praticato in passato. Il M5S è entrato finalmente nella stanza dei bottoni ma non ha trovato i bottoni

Sindrome dell'ovaio policistico - la vitamina D ridurrebbe insulino resistenza e grasso : La Sindrome dell’ovaio policistico (PCOS) è la causa più comune di disfunzione ovarica nelle donne in età riproduttiva, con una percentuale dal 2.2 al 26%. È stata associata alla presenza di iperinsulinemia, insulino resistenza, dislipidemia e carenza di vitamina D. Negli ultimi anni, si è sperimentata l’efficacia dell’assunzione di vitamina D nella normalizzazione dei parametri metabolici; il lavoro è stato pubblicato sulla rivista ...

È l'ora della resistenza della civiltà : Qualcosa si è rotto. Difficile dare contorni precisi a questa rottura, ma c'è e oltre a prenderne atto è doveroso lanciare un messaggio chiaro: non possiamo accettarla passivamente. L'escalation che negli ultimi giorni ha caratterizzato il linguaggio di Matteo Salvini, con il silenzio-assenso dei 5 Stelle in più di un'occasione, è inaccettabile. Le parole sui migranti e l'idea antidemocratica e razzista di ...

La dura opposizione del Pd al Governo M5S-Lega : una foto di gruppo per la "Resistenza" scattata da Oliviero Toscani : L'opposizione al Governo M5S-Lega si riorganizza... con una foto di gruppo! Realizzare un 'grande manifesto di resistenza' partendo da una foto di gruppo, e fare di questa l'occasione "per discutere del grande futuro che ci aspetta. Ci state?": è l'idea di Oliviero Toscani, rivolta via Twitter in particolare al centrosinistra. Toscani si dice pronto a fare una foto di gruppo che coinvolga l'ex premier Paolo Gentiloni e gli ex ministri ...

Bce - Draghi su euro : discutere dell'esistenza di qualcosa di irreversibile crea solo danni : "discutere in merito all'esistenza di qualcosa che è irreversibile crea solo danni ed è inutile". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, ha risposto alla domanda di una giornalista nel corso ...

L'Aquarius passa - l'attacco finale resta : il mondo delle Ong chiama alla "resistenza" : l'attacco finale. Preceduto da un crescendo di accuse delegittimanti ("i vice scafisti", "chi si arricchisce con il business della solidarietà", etc.) che servivano per preparare il terreno ad una resa dei conti, peraltro già annunciata in campagna elettorale. Molto più di un accerchiamento: è, per l'appunto, l'attacco finale. E' questo il sentimento che attraversa il variegato mondo delle Ong impegnate sul fronte ...