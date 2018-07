L’eredità di Marchionne | all’Italia non servono manager ma grandi imprenditori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Da tutte le esperienze, anche dalle più negative, si può imparare qualcosa. Della morte di Sergiovogliamo sperare che non ci resti solo il fiume di chiacchiere e gli instant book che spuntano fuori come le raccolte di fumetti estivi. Tutto questo fumo non riuscirà a distruggere quel che di buono e di importanteha fatto, per la famiglia Agnelli, la Fiat e l’Italia. Tre ambiti elencati, appunto, in stretto ordine gerarchico, perché se dato 100 il contributo totale di, 80 è finito in tasca agli Agnelli, 15 alla Fiat e solo 5 al nostro paese, cioè alla collettività, che purtroppo di riflesso e in misura minima ha potuto giovarsi delle singolari virtù e dell’eccezionale capacità di lavoro dell’italo canadese. In primo luogo, tutti hanno probabilmente compreso cheera un, non un imprenditore. E tutti, speriamo, dovrebbero aver ora chiaro ...