Lenovo Moto G5 Plus riceve Android 8 1 Oreo in soak test in Brasile e in India

Lenovo cala il tris con gli smartphone Moto : Il primo della nuova famiglia dei Lenovo Moto lo avevamo conosciuto già a maggio, il G6. Poi sono arrivati il G6 Plus, il G6 Play e infine il Moto Z3 Play. Si tratta di tre smartphone che proseguono la strategia di piazzarsi ben saldamente nella fascia di mezzo del mercato della telefonia mobile, con prodotti di qualità ma al giusto prezzo. L’offerta più recente è davvero ampia e siccome rischia di confondere un po’ le idee al consumatore, sarà ...

Lenovo -Motorola inizia male il 2018 : Crollo delle vendite smartphone : Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d’ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l’acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]

Motorola e Lenovo portano in Italia la linea Moto G6 : Le statistiche diffuse da Motorola sottolineano il successo della linea Moto G: 70 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo dall'esordio della serie nel 2013 a oggi. Merito del rapporto qualità/prezzo che rende i dispositivi accessibili dal punto di vista economico, nonostante una dotazione hardware e software di ...