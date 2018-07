Legionella | analisi dell’acqua in tutti e 400 i condomini di Bresso

meteoweb.eu

: RT @massimoneri90: Epidemia di legionella a Bresso i casi salgono a 46. Al via le analisi di massa in tutti i condom… - anodo59 : RT @massimoneri90: Epidemia di legionella a Bresso i casi salgono a 46. Al via le analisi di massa in tutti i condom… - Virus1979C : RT @massimoneri90: Epidemia di legionella a Bresso i casi salgono a 46. Al via le analisi di massa in tutti i condom… - VgAdele : Epidemia di legionella a Bresso, i casi salgono a 46. Al via le analisi di massa in tutti i condomini -

(Di martedì 31 luglio 2018)didovranno effettuare il campionamento dell’acqua nei loro impianti: un’attività che riguarderà oltre 400 strutture. E’ quanto è emerso dopo un incontro avvenuto ieri tra il sindaco del comune alle porte di Milano colpito dall’epidemia di(l’ultimo bilancio, di ieri, e’ di 46 casi), Simone Cairo, e gli amministratori dio associati Anaci, insieme ai tecnici dell’Agenzia tutela della salute (ATS) della Regione Lombardia. Un controllo a tappeto “unico in Italia” ma “giustificato dalla situazione che stiamo vivendo”: una situazione che, a detta di Cairo “rimane complessa”, come comunicato in una nota. Il primo cittadino ha inoltre precisato che “sara’ realizzata secondo protocolli condivisi con ATS e verra’ perfezionata con lein corso negli ...