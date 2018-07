Legionella | 2 nuovi contagi a Bresso | i casi salgono a 48

meteoweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) Ancora duedi, e il bilancio sale a quota 48. Gli ultimi pazienti sono stati entrambi ricoverati, uno all’ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e l’altro al Niguarda di Milano, comunica l’Ats Città metropolitana di Milano che ha aggiornato il conteggio dei cittadini bressesi infettati dal batterio. Le persone ora ricoverate sono in totale 23: di queste 13 si trovano al Niguarda, 7 al Bassini, mentre un paziente è ricoverato al Sacco, uno al San Gerardo di Monza e uno all’ospedale Mater Domini di Catanzaro perché ha accusato i sintomi mentre era in vacanza in Calabria. Aumenta anche il numero di campionamenti effettuati dagli esperti per cercare di identificare la fonte delo. Al momento al Laboratorio di prevenzione di Ats sono in corso di analisi “454 campioni prelevati in 42 abitazioni e 38 siti ...