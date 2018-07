Legale componenti Figc | “proroga commissario basata sul nulla”

calcioweb.eu

(Di martedì 31 luglio 2018) “Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un’interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini alla convocazione dell’assemblea elettiva”. E’ quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall’avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattrofederali della(Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la proroga al 10 dicembre delRoberto Fabbricini. “Il commissariamento poggia su una bizzarra interpretazione della legge, ma soprattutto su principi che non solo non esistono ma che sono anche stati bocciati”, ha evidenziato ilfacendo riferimento alla lettera con cui il governo ha chiesto allachiarimenti su alcuni articoli dei nuovi principi informatori varati dal Coni il 10 luglio scorso. Secondo ...