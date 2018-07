LeBron James | prime parole da Laker | ' Sono in una franchigia storica | vi sorprenderemo'

NBA - il progetto più importante della carriera di LeBron James : apre la sua scuola pubblica : "Quando vedi qualcosa di ingiusto, o di sbagliato, o che divide il nostro paese, allora sento che la mia voce possa fare la differenza, specialmente arrivando dal mondo dello sport. Senza lo sport ...

La versione ‘papà’ di LeBron James è commovente : “voglio dare ai miei figli ciò che io non ho mai potuto avere” : Dichiarazioni commoventi quelle rilasciate da LeBron James nei confronti dei suoi figli: il numero 23 dei Lakers, cresciuto senza un padre, ha spiegato di non voler far provare le stesse sensazioni ai suoi ragazzi Siamo abituati a vederlo spadroneggiare sui parquet dell’intera NBA, un leader dentro e fuori dal campo, una figura da rispettare per gli avversari, un idolo dei tifosi, ma la versione ‘papà’ di LeBron James ...

Mercato NBA – Durant applaude la scelta di LeBron James : “andando ai Lakers ha riscritto il significato di superstar” : Kevin Durant ha applaudito la scelta di LeBron James di rimettersi in gioco trasferendosi ai Lakers: secondo KD una mossa perfetta e davvero accattivante Kevin Durant, uno che di trasferimenti ne sa qualcosa (criticatissimo il suo passaggio agli Warriors 2 anni fa), ha commentato in maniera favorevole l’arrivo di LeBron James ai Los Angeles Lakers. KD è rimasto colpito dalla scelta del numero 23 che ha dimostrato di volersi rimettere in ...

Ibrahimovic non ha dubbi : “io in NBA con LeBron James? Sarei un fenomeno anche ai Lakers” : Ibrahimovic in NBA con LeBron James? Zlatan non avrebbe alcun problema a giocare con l’altra stella di Los Angeles In questo preciso momento storico Los Angeles può vantare non una, ma addirittura due delle personalità sportive più influenti di sempre. Nei Los Angeles Lakers è appena arrivato LeBron James, considerato uno dei migliori (se non il migliore) giocatore della storia dell’NBA; ai Los Angeles Galaxy, squadra di calcio ...

Kevin Love rinnova con i Cavs - il messaggio ironico di LeBron James : “al ristorante paghi tu!” [FOTO] : Kevin Love rinnova con i Cleveland Cavaliers, LeBron James si congratula con lui su Twitter, poi la richiesta: “da Nobu Malibu o Wally’s paghi tu” Nella giornata di ieri Kevin Love ha accettato l’estensione contrattuale proposta dai Cleveland Cavaliers, che lo legherà alla franchigia dell’Ohio per i prossimi 5 anni (uno di contratto e 4 di estensione). Venuto a sapere della notizia, LeBron James ha twittato un ...

Serie A ed NBA - il parere di Ettore Messina : “Cristiano Ronaldo come LeBron James - ma la Juventus è migliore dei Lakers” : Ettore Messina, allenatore in seconda dei San Antonio Spurs, ha fatto un interessante paragone fra la Serie A e l’NBA mettendo a confronto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e LeBron James Ettore Messina, ex ct della Nazionale italiana di basket e vice allenatore dei San Antonio Spurs in NBA, affianca ad una grande passione e conoscenza del basket anche l’amore per il calcio. Nel corso di una recente intervista, ...

Vandalizzato anche il nuovo murales di LeBron James : sui muri di Los Angeles resta solo l’Olimpo dei Lakers [FOTO] : Il murales di LeBron James, dipinto sui muri di Los Angeles, è stato Vandalizzato per la terza volta: neanche la versione in cui il numero 23 si ispira ai grandi del passato ha ‘ricevuto l’ok dei fan’ Per la terza volta nel giro di pochi giorni, il murales di LeBron James sui muri di Venice (Los Angeles) è stato Vandalizzato. La fan base più calda del tifo dei Lakers aveva contestato le iniziali scritte ‘il Re di Los Angeles’ contenute ...

Lakers - coach Walton non si nasconde : “LeBron James? L’ho incontrato - abbiamo parlato soltanto di una cosa…” : Luke Walton, coach dei Lakers, ha parlato faccia a faccia con LeBron James: domenica scorsa a Los Angeles il primo incontro fra i due per discutere sugli obiettivi della squadra giallo-viola Nei giorni scorsi, Luke Walton, attuale coach dei Los Angeles Lakers, ha incontrato diverse personalità importanti del mondo NBA: da Tyronn Lue a Wrik Spoelstra, passando per Richard Jefferson e Channing Frye. Che cosa hanno in comune? L’aver avuto a ...

Kawhi Leonard a Toronto?/ Mercato NBA - DeRozan verso San Antonio ma sullo sfondo c'è LeBron James... : Kawhi Leonard sarebbe vicino ai Toronto Raptors: l'ala piccola degli Spurs andrebbe in Canada con DeRozan a San Antonio, ma sullo sfondo (per il 2019) restano sempre i Los Angeles Lakers(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:17:00 GMT)

NBA 2K19 – Svelato l’overall pazzesco di LeBron James : “non male per un vecchietto” : La 2K ha Svelato l’overall di LeBron James: il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers raggiungerà la pazzesca cifra di 98 come valore complessivo Finita la stagione NBA, il basket a stelle e strisce si prende una meritata pausa durante l’offseason. L’unico modo per vedere ancora i campioni della pallacanestro americana in campo è quello di giocare ad NBA2K. A tal proposito, la 2K ha rilasciato alcune novità sul nuovo ...

Cristiano Ronaldo - super attico a Torino. Ma la casa di LeBron James è da record : Guarda le super ville dove vivono i campioni dello sport. Cristiano Ronaldo, foto su Instagram. Con mamma, figlio e Georgina allo Juventus Stadium

NBA Summer League - a Las Vegas spunta LeBron James - e i pantaloncini vanno a ruba : La Summer League di Las Vegas si avvia alle battute finali, ma una presenza inattesa ha ravvivato il pubblico del Thomas & Mack Center: in occasione della partita tra i Los Angeles Lakers e i Detroit ...