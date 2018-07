Lea Michele ha festeggiato il fidanzamento ufficiale con tanti amici famosi

Festa di fidanzamento per Lea Michele : foto della reunion Scream Queens con Emma Roberts e Billie Lourd : Le Chanel si sono ritrovate per la Festa di fidanzamento di Lea Michele . Lo storico volto e protagonista di Glee nonché fidanzata dell'amato Cory Monteith ha deciso davvero di voltare pagina. Dopo tante storie finite male e i continui messaggi e ricordi rivolti proprio al suo primo grande amore e collega morto ormai cinque anni fa, Lea Michele si sposa. L'annuncio era già arrivato nelle scorse settimane quando lei stessa ha mostrato l'anello ...

Lea Michele ricorda i 5 anni senza Cory Monteith : 5 anni fa, era il 13 luglio 2013, Cory Monteith veniva trovato senza vita in una camera d'albergo. Star di Glee, l'attore era all'epoca fidanzato con Lea Michele , che mai in questi 5 anni ha dimenticato l'amore di un tempo.L'attrice, che a breve sposerà Zandy Reich, ha voluto ricorda re Cory sui social.prosegui la letturaLea Michele ricorda i 5 anni senza Cory Monteith pubblicato su Gossipblog.it 16 luglio 2018 10:28.

Karate - Premier Lea gue Istanbul 2018 : altre tre finali per l’Italia! Il kata a squadre femminile si giocherà la vittoria - Michele Martina e Clio Ferracuti il terzo posto : La seconda giornata di gare della Premier League di Karate a Istanbul (Turchia) regala altre tre finali all’Italia. Il kata a squadre femminile lotterà per il primo gradino del podio, mentre nel kumite Michele Martina e Clio Ferracuti si giocheranno il terzo posto . Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni Partiamo dal kata a squadre femminile dove il terzetto delle Fiamme Oro vola in finale. Benardi, D’Agostini e Nicosanti hanno ...

Karate - Premier League 2018 : Sara Cardin e Luigi Busà le stelle azzurre a Istanbul - il campione europeo Michele Martina punta a confermarsi al vertice : Il gotha del Karate in ambito internazionale si appresta a salire sul tatami in occasione della quinta tappa della Premier League 2018, che andrà in scena a Istanbul (Turchia) tra venerdì 8 e domenica 10 giugno. Non mancherà davvero nessuno nell’appuntamento che di fatto proietterà gran parte degli atleti verso le vacanze estive, nella fase transitoria tra gli Europei e i Mondiali, che si terranno a Madrid tra il 6 e l’11 novembre. E ...