Le pagelle del Fatto ai ministri dopo i primi 60 giorni di governo

Tour de France 2018 : le pagelle dell’ultima tappa. Alexander Kristoff mette il sigillo - Lampaert sfiora l’impresa - Colbrelli resta a boccia asciutta : Il Tour de France 2018 si chiude con il trionfo di Alexander Kristoff sui Campi Elisi. Il norvegese ha battuto in volata John Degenkolb e Arnaud Démare, mentre Geraint Thomas ha festeggiato la conquista della maglia gialla. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della ventunesima e tappa. pagelle VENTUNESIMA TAPPA Tour DE France Alexander Kristoff 10: dopo tanti piazzamenti, il norvegese è riuscito a mettere la ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Croazia-Italia 10-8. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta anche dalla Croazia, per 10-8, nella finale per il bronzo agli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un primo quarto disastroso, chiuso sul 4-0 dalla squadra balcanica. Gli azzurri non sono più rientrati in partita. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 5.5 DEL LUNGO Marco, 5: forse la prestazione più opaca di questo torneo. Non arriva al 50% di parate, nel secondo periodo lo ...

Tour de France 2018 : le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome - delusione Roglic. Thomas in trionfo : Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciannovesima tappa. Primoz Roglic dà spettacolo - Geraint Thomas può già esultare : Un grandissimo spettacolo nella diciannovesima tappa del Tour de France 2018: si affrontavano le ultime salite di questa Grande Boucle e i grandi della classifica generale si sono sfidati in un bellissimo faccia a faccia che ha visto uscire trionfante Primoz Roglic. In chiave Maglia Gialla Geraint Thomas gestisce la situazione e chiude la pratica in vista di Parigi. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Primoz ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Spagna-Italia 8-7. Le pagelle del Settebello : L’Italia è stata battuta in maniera beffarda dalla Spagna per 8-7 nelle semifinali degli Europei di Pallanuoto: il Settebello è stato fermato da un gol fantasma non convalidato a Pietro Figlioli, che avrebbe portato la sfida ai rigori. Andiamo a scoprire le pagelle del Settebello. ITALIA 6 DEL LUNGO Marco, 6.5: il 50% di parate, non fa la differenza come nelle precedenti uscite, ma comunque in diverse occasioni è decisivo. DI FULVIO ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciottesima tappa. Arnaud Démare super guidato da un eccezionale Jacopo Guarnieri : diciottesima tappa per il Tour de France 2018: da Trie-sur-Baïse a Pau, per 171 chilometri piuttosto tranquilli in chiave classifica generale. Una volata di gruppo a decidere il successo odierno: a trionfare è stato il padrone di casa Arnaud Démare, davanti al connazionale Christophe Laporte. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Arnaud Démare, voto 9: aveva deluso fino ad oggi. Ha tenuto durissimo sulle montagne (con ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciottesima tappa. Arnaud Démare super guidato da un eccezionale Jacopo Guarnieri : diciottesima tappa per il Tour de France 2018: da Trie-sur-Baïse a Pau, per 171 chilometri piuttosto tranquilli in chiave classifica generale. Una volata di gruppo a decidere il successo odierno: a trionfare è stato il padrone di casa Arnaud Démare, davanti al connazionale Christophe Laporte. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti. Arnaud Démare, voto 9: aveva deluso fino ad oggi. Ha tenuto durissimo sulle montagne (con anche ...

Juve-Bayern le pagelle : Favilli e Perin primi della classe : Perin 7.5 Bravo, bravo, bravo. Preso di mira sin dall'inizio, sfodera tutto il repertorio tra respinte con i pugni, uscite basse, uscite alte. Pinsoglio, 26' st, 6 Mantiene la porta inviolata DE ...

Tour de France 2018 : le pagelle della diciassettesima tappa. Bentornato Quintana - Thomas sempre più in giallo - Froome per la prima volta in difficoltà : Finalmente Nairo Quintana torna a rendersi protagonista in positivo. Il colombiano della Movistar conquista la diciassettesima tappa del Tour de France 2018, lasciando sul posto l’irlandese Daniel Martin a 28″ e gli altri diretti avversari: Geraint Thomas acquisisce anche una manciata di secondi di abbuono oltre ad ulteriori 5″ rispetto a Primoz Roglic e Tom Dumoulin. In difficoltà Chris Froome, a 1’35” dal leader ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia 11-1 - le pagelle degli azzurri. Del Lungo mostruoso : Vola in semifinale il Settebello agli Europei di Pallanuoto maschile in quel di Barcellona: gli azzurri si impongono per 11-1 nei quarti con la Russia e arrivano al penultimo atto, al termine dell’ennesima performance perfetta sul piano tecnico e tattico. Andiamo a rivivere la partita odierna con le pagelle dei protagonisti azzurri. Italia Del Lungo, voto 10: davvero difficile fare di meglio rispetto ad oggi. Il portierone dell’AN ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa - Yates sfortunato - niente di fatto tra i big : Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il Francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa. pagelle sedicesima TAPPA Tour DE France Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il ...

Tour de France 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. Alaphilippe vola in discesa - Yates sfortunato - Barguil delude ancora : Julian Alaphilippe conquista la seconda vittoria al Tour de France 2018 e si impone a Bagnères-de-Luchon. Anche oggi è andata in porto la fuga, con il Francese che ha preceduto sul traguardo lo spagnolo Gorka Izagirre e il britannico Adam Yates. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa. pagelle sedicesima TAPPA Tour DE France Julian Alaphilippe 9: un Tour da grande protagonista per il ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : Italia-Ungheria 9-10. Le pagelle del Setterosa : L’Italia abbandona il torneo continentale di Pallanuoto femminile ai quarti di finale: l’Ungheria vince 10-9 e vola in semifinale. Per il Setterosa ora un mesto tabellone per il quinto posto. Andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA 6 GORLERO Giulia, 7.5: cosa chiedere di più alla nostra numero 1? Dodici parate su ventidue tiri subiti, un rigore neutralizzato: altra prestazione sontuosa del nostro portiere. TABANI ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quindicesima tappa. Cort Nielsen non sbaglia - Mollema reagisce - Movistar ancora a secco : Al Tour de France 2018 va in porto un’altra fuga. Sul traguardo di Carcassonne arriva la vittoria del danese Magnus Cort Nielsen che batte in uno sprint ristretto lo spagnolo Ion Izagirre e l’olandese Bauke Mollema. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quindicesima tappa. pagelle quindicesima TAPPA Tour DE France Magnus Cort Nielsen 9: era tra i corridori più adatti a questo arrivo e non ha sbagliato. Ha ...