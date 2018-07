Le novità dell' aggiornamento 5 10 di Fortnite tra Missile Guidato e la modalità Volo

HBO annuncia novità sulla data di uscita dell'ultima stagione di Game of Thrones : Queste puntate, che mettono la parola fine a una serie in onda dal 2011 e che ha tenuto attaccate allo schermo milioni e milioni di persone in tutto il mondo, arriveranno probabilmente molto prima ...

Probabili formazioni/ Atalanta Sarajevo : info e orario - i volti nuovi della Dea. Quote e novità live : Probabili formazioni Atalanta Sarajevo: info e orario, Quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. La Dea apre l'Europa League, dubbio tra Barrow e Duvan Zapata in attacco(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 18:38:00 GMT)

Non solo Mara Venier - a Domenica In tornerà un grande assente : tutte le novità della nuova edizione : Cominciano finalmente a trapelare alcuni indizi sulla nuova versione di Domenica In targata Mara Venier. Per diverso tempo si era rumoreggiato che al fianco della mitica Zia Mara ci fosse Cristiano ...

Mercedes - dalla sicurezza alle super prestazioni : tutte le novità della nuova Classe A Berlina [GALLERY] : Con l’arrivo, a fine 2018 della nuova Classe A Berlina si amplia la famiglia di compatte della Stella. Una tre volumi a quattro porte con un passo di 2.729 millimetri e le proporzioni di una Berlina sportiva La nuova Classe A Berlina è prodotta ad Aguascalientes (Messico) e a Rastatt (Germania), ma è stata sviluppata a Sindelfingen (Germania). Il nuovo modello si mostrerà per la prima volta al Salone dell’Automobile di ...

Gli orari della Serie A 2018-2019 : ecco tutte le novità : la Lega ha ufficializzato gli orari delle giornate, con novità soprattutto sul nuovo "spezzatino": L'articolo Gli orari della Serie A 2018-2019: ecco tutte le novità è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

WWE 2K19 ‘Wooooo! Edition’ : tutte le novità dell’edizione che celebra il mito di Ric Flair : La 2k ha annunciato la WWE 2K19 Wooooo! Edition, la versione speciale del nuovo videogioco che celebra il mito del ‘Nature Boy’ Ric Flair 2K annuncia oggi la Wooooo! Edition di WWE® 2K19, il nuovo capitolo del franchise di videogame WWE 2K. In onore del 16 volte WWE World Champion, icona pop e WWE Hall of Famer Ric Flair – un uomo la cui attitudine rappresenta al meglio il motto “Never Say Never”- la WWE 2K19 Wooooo! Edition ...

L’E3 2018 di Sony ha deluso sotto il profilo delle novità - svelato il motivo : Una delle considerazioni a caldo maggiormente diffusa nel post E3 2018 ha visto indubbiamente come protagonista la conferenza Sony. Il publisher giapponese si è presentato all'appuntamento in forma come sempre, con una sfilza di titoli e di esclusiva capaci di far impallidire anche i concorrenti più agguerriti. C'è però da sottolineare l'assenza di annunci di peso nel corso dell'evento, con l'azienda che ha deciso di puntare sui titoli già ...

Sky Sport - le novità della prossima stagione 2018 – 2019 | Programmazione TV : Grandi novità in arrivo per la stagione 2018/2019 di Sky Sport: ecco tutti gli eventi calcistici e i programmi tv La stagione Sportiva 2018-2019 si preannuncia davvero ricca di eventi e novità. Dalle partite della Serie A al ritorno della UEFA Champions League fino all’esclusiva della UEFA Europa League. Ecco tutti gli appuntamenti e le novità di Sky Sport per la stagione 2018-2019. Sky Sport: Programmazione 2018 – 2019 Diverse le ...

Fortnite : Epic Games svela tutte le novità dell'aggiornamento 5.10 : Con il nuovo aggiornamento 5.10 di Fortnite, prendono il via i festeggiamenti per il primo anniversario del popolare gioco di Epic.Lo studio ha da poco condiviso le note della patch sul sito ufficiale, dove è possibile leggere il changelog completo.L'update introduce varie torte di compleanno sparse in tutto il mondo e vi permetterà di ottenere speciali oggetti estetici a "tema compleanno" completando incarichi e sfide. Read more…

Rugby - le novità della prossima stagione : arriva il Top 12 - torna la Coppa Italia. Va in soffitta l’Eccellenza : Due importanti novità bagneranno la nuova stagione del Rugby italiano: vanno in soffitta Eccellenza e Trofeo Eccellenza, nasce il Top 12, mentre viene rispolverata la vecchia Coppa Italia. Il nuovo massimo campionato italiano passa da 10 a 12 squadre: le giornate di regular season passano da 18 a 22, le prime quattro in semifinale, le ultime due retrocederanno. Queste le società che prenderanno parte al Top 12 2018-2019: Petrarca Padova Patarò ...

Tour de France 2018 : percorso e altimetria 17^ tappa - novità della partenza scaglionata : Nella giornata di mercoledì 25 luglio 2018 si correrà la 17ª tappa al Tour de France. I corridori saranno chiamati ad affrontare la frazione da Bagnères-de-Luchon a Saint-Lary-Soulan, che misura solo 65 Km. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una novità, con la partenza a griglia, un po’ come accade in Formula 1. Infatti, rispetto al solito, non si scatterà dal via tutti in gruppo, ma lo si farà come già succede nelle gare di ...