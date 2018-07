Le conseguenze della contumacia processuale

fanpage

(Di martedì 31 luglio 2018) Cassazione del 19.7.2018 n. 19185 ha affermato che la mancata partecipazione alle ulteriori udienzefase istruttoria del giudizio di primo grado non implicano alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande originarie, poiché se l'avvocato non si presenta all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.