Le 10 buone regole per la colazione corretta in Estate

(Di martedì 31 luglio 2018) Il caldo già dalle prime ore della giornata non aiuta in fatto di alimentazione. C’è chi proprio non riesce neanche a mangiare nulla e chi invece prosegue con la stessa alimentazione che si ha d’inverno. Per capire cosa sia giusto e cosa sbagliato e soprattutto per avere qualche consiglio in 10per laperfetta, seguiamo i consigli della professoressa Valeria Del Balzo, biologa nutrizionista dell’Università La Sapienza di Roma su www.iocominciobene.it. Lain? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi ...