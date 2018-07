Lazio | visite per Milinkovic | tifosi in delirio | ' Resta qui' Test per Badelj e Correa

Lazio - ecco Correa : l'argentino sbarca a Roma - domani le visite : E' stato accolto all'aeroporto di Fiumicino da cori e applausi, Joaquin Correa. 'El Tucu', così è soprannominato il trequartista, è atterrato nella Capitale con un volo proveniente dalla Spagna nella ...

Lazio - Milinkovic salta le visite. L'ag : "Ha solo perso l'aereo" : Mattinata frenetica in casa Lazio, con il centrocampista serbo che non è sbarcato nella Capitale nonostante le visite in programma. A fare chiarezza però ci ha pensato L'agente

Lazio - “Mamma ho perso l’aereo” : Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : Milinkovic-Savic NON SI presenta- Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic, atteso stamattina a Roma per le visite mediche, non si è presentato nella capitale perchè avrebbe perso l’aereo. Il centrocampista, salvo colpi di scena, sarà atteso in città nelle giornata di domani. Futuro tutta da valutare: Juve, United e Real restano alla finestra. FOLLE […] L'articolo Lazio, “Mamma ho perso ...

Clamoroso Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta alle visite mediche : addio vicino - ecco il possibile sostituto : Clamoroso in casa Lazio, Milinkovic-Savic non si è presentato per le visite mediche, scoppia la bomba in casa biancoceleste, a questo punto l’addio con il calciatore sembra certo, con tanti club interessati: Juventus, Chelsea, Psg e Real Madrid. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico romano, le visite di Milinkovic-Savic sarebbero state rinviate a domani, ...

Calciomercato Lazio - Milinkovic-Savic non si presenta per le visite mediche : sorpresa in casa biancoceleste : Il centrocampista serbo non si è presentato in Paideia per le visite mediche pre-stagionali con la Lazio Non si è presentato Sergej Milinkovic-Savic in Paideia questa mattina, il centrocampista serbo avrebbe dovuto sostenere le visite mediche pre-stagionali con la Lazio ma la sua auto non è mai arrivata. Una situazione che ha spiazzato tutti, giornalisti compresi, che attendevano il classe ’95 presso l’istituto clinico ...

Lazio - giallo Milinkovic-Savic : atteso a Formello - non si presenta alle visite mediche : Il centrocampista serbo diserta l'arrivo, ma potrebbe arrivare domani: Lotito vuole proporgli il rinnovo e attende 140 milioni di euro

Lazio - Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni : fissate le visite mediche : Come riportato da Sky Sport , il presidente Claudio Lotito ha trovato l'accordo col West Ham per chiudere l'affare a 38 milioni di euro . Si chiude dunque dopo cinque anni la storia tra Felipe ...

Lazio - Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni : domani le visite con gli inglesi : giunta alle battute conclusive la trattativa che ha visto coinvolti per settimane la Lazio e il West Ham per il trasferimento di Felipe Anderson in Premier League. Dopo un lungo periodo di ...

Lazio - goodbye Felipe Anderson : visite mediche con il West Ham : Lazio, goodbye Felipe Anderson- Felipe Anderson dice addio alla Lazio e si prepara all’inizio della nuova avventura in Premier League. L’attaccante brasiliano, dopo l’ultima stagione in chiaro scuro in maglia Lazio, ripartirà dal West Ham. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport” AFFARE DA 40 MILIONI: VIA ALLE visite mediche La Lazio, dalla […] L'articolo Lazio, goodbye Felipe Anderson: visite ...

Lazio - Acerbi è a Roma : domani le visite mediche : È arrivato a Roma, Francesco Acerbi. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo il difensore centrale è pronto a vivere una nuova avventura con la Lazio. domani mattina le visite mediche, poi il raduno ...

Acerbi alla Lazio/ Calciomercato - accordo trovato : oggi o domani la firma - martedi le visite mediche : Acerbi alla Lazio, Calciomercato news: accordo trovato con il Sassuolo, a brevissimo la firma sul contratto da 5 anni. Già martedi le visite mediche.(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:08:00 GMT)

Lazio : visite mediche per Proto : visite mediche alla clinica Paideia di Roma per il portiere belga Silvio Proto prossimo rinforzo della Lazio. Il giocatore classe 1983 nell’ultima stagione ha giocato all’Olympiakos. (AdnKronos)L'articolo Lazio: visite mediche per Proto sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lazio - dall'Olympiacos arriva Proto : atteso a Roma in serata - domani le visite : 'In greco 'Protos' significa 'primo''. Così spiegava ieri Claudio Lotito, presidente della Lazio, parlando di Silvio Proto, l'ultimo in ordine di arrivo dei suoi nuovi acquisti. Dopo Durmisi, Sprocati ...

Lazio - visite mediche terminate per Berisha : visite mediche terminate per Valon Berisha, terzo acquisto della Lazio, dopo Durmisi e Sprocati. Il centrocampista classe ’93 in arrivo da Salisburgo ha sostenuto i consueti test per l’idoneità sportiva presso la clinica Paideia. “Forza Lazio”, ha detto il mediano di origine albanese, ma naturalizzato kosovaro, entrando nella struttura sanitaria capitolina. Il costo dell’operazione si aggira intorno ai 7 ...