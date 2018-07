sportfair

: Lazio, svolta #Milinkovic-Savic: la decisione sul futuro la svela lo stesso Sergej! - Sport_Fair : Lazio, svolta #Milinkovic-Savic: la decisione sul futuro la svela lo stesso Sergej! - Glongari : RT @AlfredoPedulla: La #Lazio svolta con #Correa ma non finisce qui, come anticipato ieri da @Glongari è andata concretamente su Milan #Bad… - ThomasC16283619 : RT @AlfredoPedulla: La #Lazio svolta con #Correa ma non finisce qui, come anticipato ieri da @Glongari è andata concretamente su Milan #Bad… -

(Di martedì 31 luglio 2018)ha risposto al quesito che tutti i tifosi dellasi stanno ponendo in queste ore: qualeper il centrocampista? “Sergej, resti vero? Certo, non lo vedi che sono qui?”ha risposto così quest’oggi ai cronisti che lo hanno preso d’assalto all’uscita dalle visite mediche di rito con la. Il calciatore ha dunqueto di voler rimanere allaancora per un’altra stagione, nonostante le offerte stiano piovendo copiose nelle ultime ore. Le big vogliono, ma il calciatore per adesso non intende lasciare Roma.L'articolo: lasullaloSPORTFAIR.