Lazio | Correa preso con il brivido

Lazio - ecco Milinkovic-Savic : visite mediche per il serbo - ci sono anche Badelj e Correa : E alla fine arrivò anche Sergej Milinkovic-Savic. sono state ore di apprensione per i tifosi della Lazio, con il centrocampista serbo che era atteso nella giornata di lunedì per sostenere le visite ...

Mercato Lazio - spunta il retroscena : su Correa anche l'Inter : Visite mediche per Correa e Badelj: la Lazio piazza due colpi. Per sostituire Felipe Anderson Tare ha scelto l'ex Sampdoria Correa, e spunta un retroscena. Come riporta il 'Corriere dello Sport' la Real Sociedad aveva offerto di più, e il Siviglia per un momento ci ha riflettutom anche l'Inter ha provato l'inserimento nella trattativa. Alla fine il Siviglia lo ha ceduto alla Lazio per ...

Calciomercato Lazio - Inzaghi : 'Milinkovic-Savic è sereno - ma tutto può succedere. Felice per Badelj e Correa' : Amichevole contro la Spal in vista, ma la copertina della conferenza stampa di Simone Inzaghi se la prende il Calciomercato. L'allenatore della Lazio ha parlato così delle mosse della società dal ...

Calciomercato : Lazio su Correa - pronti 16 milioni : Il passaggio di Joaquin Correa alla Lazio è molto vicino. Ne è sicuro il Mundo deportivo, che parla di imminente ufficializzazione dell’accordo fra il Siviglia e la società presieduta da Claudio Lotito. L’argentino so è già esibito nel campionato italiano, indossando la maglia della Sampdoria. Il giornale spagnolo parla anche dalla cifra che la Lazio paga per il cartellino del centrocampista: 16 milioni, una cifra dalla quale ...

