Lavoro | Pmi | a giugno l' occupazione cresce del 3% su anno

quifinanza

: Amici,si parte per Venezia.Sosteniamo le imprese che il #decretodignita sta affossando. Senza Pmi non c’è lavoro .A… - Antonio_Tajani : Amici,si parte per Venezia.Sosteniamo le imprese che il #decretodignita sta affossando. Senza Pmi non c’è lavoro .A… - SindacaleCNA : RT @cnanazionale: Aumenti a due cifre delle assunzioni negli ultimi 4 anni (+13,5%). Prevalgono i contratti a tempo #CentroStudiCNA #occupa… - AStaccione : 'Il vero motore dell' #innovazione è la sfida e la risonanza fra i contrari' -

(Di martedì 31 luglio 2018) 31 luglio 2018 - , Teleborsa, Buone notizie per le piccole e medie imprese in Italia che rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia del paese e spingono sull'accelerazione, verso la ripresa. Le assunzioni, infatti, tornano are a doppia cifra rispetto all'scorso e adeterminano una importante crescita ...