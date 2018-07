Lavoro | Istat | record lavoratori a termine | sono 3 | 105 milioni

Lavoro - Istat : disoccupazione torna in aumento - a giugno 10 - 9% : Roma, 31 lug., askanews, - La disoccupazione 'torna ad aumentare', con un tasso che sfiora l'11%. A giugno, comunica l'Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1%, ovvero +60mila,...

Istat - in Italia pochi diplomati e laureati : il 24% non studia e non cerca Lavoro : L'Istat ha diffuso il suo report sui livelli di istruzione. Troppo pochi i laureati, appena il 18,7% dei 25-64enni contro il 31,4% della media Ue. pochi anche i diplomati, solo il 60,9% rispetto a una media europea del 77,5%. Siamo poi al primo posto nell'Ue per i Neet: sono 2 milioni e 189mila i giovani che non studiano né cercano lavoro.Continua a leggere

Istat : Lavoro domestico appannaggio donne - Italia ultima in Ue : Roma, 6 lug., askanews, - I dati più recenti indicano che la quota di tempo giornaliero dedicato dalle donne al lavoro domestico e di cura non retribuiti è circa 2,6 volte quello degli uomini, era più ...

Lavoro : proprio oggi i nuovi dati Istat. Disoccupazione in discesa - tra gli assunti solo 1 su 100 fisso : A maggio il tasso di Disoccupazione scende al 10,7%, in calo di uno 0,3. discesa più significativa per i giovani fra i 15 e i 24 anni dove il calo è di 1 punto; la Disoccupazione qui si attesta al 31,...

Dai dati Istat sul Lavoro alla crisi tedesca. Di cosa parlare a cena : Luigi Di Maio vuole distinguersi, farsi notare, guarda i dati sul lavoro in maggio, ultimo mese prima che arrivasse il cambiamento, e vede che sono buoni. Allora si adopera per avviare il cambiamento e quindi, con ogni evidenza, farli peggiorare un po'. La soluzione per invertire verso il peggiorame

Lavoro - Istat : a maggio aumenta l’occupazione. Disoccupazione mai così bassa dal 2012 : Secondo i dati Istat a maggio si registra un'intensa crescita del numero dei lavoratori dipendenti (permanenti e a termine). Calano i disoccupati, mai così pochi dal 2012, e anche gli inattivi. Negli ultimi 12 mesi crescono in particolare i lavoratori a termine, soprattutto quelli tra i 15 e i 34enni e gli ultracinquantenni.Continua a leggere

Lavoro - Istat : primo trimestre sotto il segno della stabilità : Dati come sempre in chiaroscuro quelli che fotografano la situazione del mondo del Lavoro in Italia che continua a fare i conti con una delle crisi più severe di cui si abbia memoria

**Lavoro : ’Istat - in 1° trim. disoccupazione all’11 - 1%** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente e in flessione di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L'articolo **Lavoro:’Istat, in 1° trim. disoccupazione all’11,1%** sembra ...

Lavoro - Istat : occupazione stabile nel I trimestre : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 la dinamica congiunturale del mercato del Lavoro presenta una sostanziale stabilità dell'occupazione, un aumento della disoccupazione e un calo dell'...

Istat : 1 - 7 milioni di persone cerca Lavoro da più di 1 anno : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 si stima la presenza di 1 milione 738 mila persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi , -20 mila, -1,1%, ; l'incidenza di questo gruppo sul ...

