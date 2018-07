Lavoro | a giugno calano gli occupati Record di contratti a termine Risale la

Lavoro - Istat : disoccupazione torna in aumento - a giugno 10 - 9% : Roma, 31 lug., askanews, - La disoccupazione 'torna ad aumentare', con un tasso che sfiora l'11%. A giugno, comunica l'Istat, le persone in cerca di occupazione sono aumentate del 2,1%, ovvero +60mila,...

Lavoro - ore di Cig a giugno -27 - 6% annuo : 13.22 Nel mese di giugno il numero di ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate è stato di 19,5 milioni, in calo del 27,6% rispetto a giugno 2017 (27,0 milioni). Lo rende noto l'Inps. Per quanto riguarda gli interventi ordinari (Cigo), le ore autorizzate sono state 9,8 milioni. Un anno prima erano state 10,2 milioni: di conseguenza, la variazione tendenziale è pari a -3,5%. La variazione congiunturale registra a giugno un -9,4%. ...

Economia Usa crea piú posti di Lavoro delle attese a giugno - +213 mila - : Nel mese di giugno l'Economia Usa ha creato nel settore non agricolo 213 mila nuovi posti di lavoro. Un livello superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento pari a +195 mila. Si attesta al 4% il ...

Occupazione Usa : 213mila nuovi posti di Lavoro in giugno : L'economia Usa ha creato 213mila nuovi posti di lavoro in giugno . Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro. Le attese degli analisti erano per 200mila. Il tasso di disOccupazione è però salito ...

Usa - occupati ADP : +177mila posti di Lavoro in giugno : Il settore privato dell'economia Usa ha generato 177mila nuovi posti di lavoro in giugno . Lo ha comunicato oggi ADP. Dei questi, 29mila nell'industria e 148mila nel settore dei servizi; 29mila nelle piccole aziende, 80mila ...

Oroscopo Paolo Fox - 26 Giugno 2018 : Amore - Lavoro e Salute : Paolo Fox è tornato anche questa mattina sulle frequenze di Radio LatteMiele con le previsioni e l’Oroscopo del giorno. Come se la passano i dodici segni dello zodiaco nella giornata di oggi, martedì 26 Giugno 2018? Oroscopo Paolo Fox, previsioni del giorno – 26 Giugno Cosa hanno le stelle in serbo per l’Oroscopo di oggi, martedì 26 Giugno 2018, per i dodici segni dello zodiaco? Scopriamo le previsioni di Paolo Fox per quanto ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX/ Oggi 26 giugno 2018 : Pesci confusione sul piano del Lavoro - e gli altri segni? : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 26 giugno 2018. Previsioni segno per segno: Ariete, un periodo da coraggiosi. Toro tra voglia di cambiamento e di stabilità(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 08:50:00 GMT)

Oroscopo di Paolo Fox - settimanale 17-22 Giugno 2018/ Lavoro - i segni al top : Cancro - Ariete e Toro : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e settimanale dal 17 al 22 Giugno 2018 su DiPiù Tv. Venere sorride ai nati sotto il segno del Sagittario. Stelle positive per i Pesci.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 10:56:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 giugno : Nella bozza del provvedimento su cui si sta lavorando al ministero del Lavoro c’è l’idea di rendere “dipendenti” i fattorini legati alle app : Accoglienza Il lato B della Spagna “buona”. Via chi non ha diritto all’asilo Valencia – Ieri mattina sono approdate l’Aquarius e le altre due navi cariche di 630 persone. Ma i migranti economici non potranno restare di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Cecchinato e cecchino. “#Cecchinato impressionante. Un quarto set da urlo, un quarto di finale che ricorderemo al #RolandGarros2018” (Matteo Renzi, senatore ...

Lavoro minorile : 12 giugno giornata mondiale contro lo sfruttamento : Combattere il Lavoro minorile resta una delle sfide principali sia nei Paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Si stima che circa 200 milioni di bambini al mondo lavorino, molti in condizioni pericolose. Non solo vengono sfruttati, ma vengono anche privati del fondamentale diritto all’istruzione. Tutelare l’infanzia significa prima di tutto combattere lo […] L'articolo Lavoro minorile: 12 giugno giornata mondiale contro lo ...

12 giugno - giornata contro il Lavoro minorile : Si celebra in tutto il mondo il 12 giugno prossimo la giornata contro il lavoro minorile per cui bisogna fare ancora molto. Intervento dell'OIL

Esselunga : offerte di Lavoro a giugno : Esselunga è il noto marchio di distribuzione che rifornisce gli scaffali dei suoi negozi nel Centro e nel Nord-Italia. Come si è parlato nei precedenti articoli, questa azienda vanta una lunga storia e ogni mese mette a disposizione offerte di lavoro a tutti coloro che cercano un impiego online. Ora, infatti, vedremo meglio come accedere all'area del sito web aziendale che consente di candidarsi alle posizioni aperte nel mese di giugno. L'area ...

Conte : al Lavoro dopo parata 2 giugno - colloqui con Macron e Merkel : "Oggi, 2 giugno, è l'anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica. dopo la cerimonia di questa mattina e la spettacolare parata sono tornato in ufficio a lavorare: non possiamo ...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al Lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...