lastampa

: RT @LaStampaTV: VIDEO | L’autofficina fantasma sequestrata a Torino in strada Bramafame - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | L’autofficina fantasma sequestrata a Torino in strada Bramafame - LaStampaTV : VIDEO | L’autofficina fantasma sequestrata a Torino in strada Bramafame - Bocchinomaria : Torino, la Finanza scopre un’autofficina fantasma: duemila metri quadri di capannoni -

(Di martedì 31 luglio 2018) Impianti per la verniciatura delle autovetture, carrozzeria, officina per le riparazioni, immobili per il ricovero delle vetture: una fiorente attività ma completamente sconosciuta al fisco e, tra l'...