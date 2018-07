L' aumento della disoccupazione e il caso Brizzi Di cosa parlare a cena

Il Regno Unito si scopre debole - aumento record della povertà dal 1988 : La Brexit da una parte e le politiche di austerità volute in questi anni dai conservatori stanno riducendo gli standard di vita dei britannici, e a farne le spese sono soprattutto le classi più deboli. Nel Paese c’è stato il più grande aumento della povertà dal 1988, quando al potere c’era Margaret Thatcher. Secondo uno studio del Think Tank Resolu...

Nato - Trump “Germania prigioniera della Russia”/ Scontro Usa-alleati Ue : Stoltenberg - “aumento spese Difesa” : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:55:00 GMT)

Petrolio - perché l’accordo tra i paesi esportatori sull’aumento della produzione non basta per calmierare i prezzi : Un incremento della produzione di circa 1 milione di barili al giorno, circa l’1% dell’output mondiale, dal prossimo luglio. E’ la decisione presa il 23 giugno al vertice dell’Organizzazione dei paesi esportatori di Petrolio, a Vienna, e annunciata alla presenza del ministro dell’Energia russo Aleksander Novak. L’incontro puntava a dare una risposta collettiva all’appello per calmierare il prezzo del greggio, avanzato soprattutto da Stati ...

Petrolio - al via il vertice OPEC. aumento della produzione in vista? : Teleborsa, - Petrolio in fibrillazione nel giorno dell'atteso vertice OPEC . Oggi, 22 giugno, i membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio si riuniranno a Vienna insieme ad alcuni ...

Petrolio - al via il vertice OPEC. aumento della produzione in vista? : Petrolio in fibrillazione nel giorno dell'atteso vertice OPEC . Oggi, 22 giugno, i membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di Petrolio si riuniranno a Vienna insieme ad alcuni Paesi non OPEC, ...

aumento Iva da scongiurare a tutti i costi : "Si rischia una frenata della ripresa" : Da scongiurare a tutti i costi. "L'Aumento dell'Iva è uno spettro che incombe sulla ripresa. Si rischia una frenata del PIL dello 0,2%. Sarebbero le fasce più fragili del paese a pagare il...

Cina : segnali di rallentamento dall'economia in concomitanza con l'aumento dei tassi della Fed : Pechino, 14 giu 05:46 - , Agenzia Nova, - La Banca centrale cinese si è astenuta dall'aumentare immediatamente il costo del credito, in risposta all'aumento dei tassi di riferimento... , Cip,

Il ritorno della cocaina in Europa : "Uso in aumento ed è sempre più pura" : Cambiano le rotte del traffico, e diventa sempre più pura.. In Europa si assiste a un preoccupante "ritorno" della cocaina, anche a causa dell'aumento della produzione di questa droga in America Latina e quindi...

Sangalli : aumento Iva sarebbe beffa e fine certa della ripresa : Roma, 7 giu. , askanews, Gli aumenti dell'Iva previsti per il 2019 dalle cleusole di salvaguardia sarebbero 'una beffa, oltre che la fine certa delle già modeste prospettive di ripresa'. Lo ha detto ...

Massafra. aumento della TARI. La nota del Partito Democratico cittadino : ... facendo passare realmente il principio che ci sono benefici per l'economia familiare. Nell'ultimo anno all'impegno già profuso dei cittadini per differenziare i rifiuti, con buoni risultati, si è ...

Coldiretti - inflazione : aumento dell’11 - 2% dei prezzi della frutta per il clima pazzo : A spingere l’inflazione sono gli effetti del clima impazzito che ha provocato l’aumento congiunturale dell’11,2% dei prezzi della frutta, duramente colpita dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’andamento dei prezzi a maggio. Quest’anno – sottolinea la Coldiretti – è infatti sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa dell’andamento ...

Temperature altalenanti nel corso della settimana - ma in aumento nel weekend al Sud : Roma - Un veloce impulso di instabilità punte le regioni settentrionali nel corso di mercoledì, con parziale coinvolgimento anche di quelle centrali. Sarà seguito da un certo ridimensionamento delle Temperature GIOVEDI', per l'afflusso di aria più fresca al suo seguito, anche se le maggiori aperture cercheranno di smorzarne gli effetti. Ne conseguirà un lieve calo soprattutto delle minime giovedì al ...

Petrolio - OPEC e Russia valutano un aumento della produzione : Teleborsa, - La Russia e l'OPEC potrebbero aumentare la produzione di Petrolio a partire dal secondo semestre dell'anno. Parlando in occasione del Forum economico di San Pietroburgo il Ministro dell'...

Petrolio - OPEC e Russia valutano un aumento della produzione : La Russia e l'OPEC potrebbero aumentare la produzione di Petrolio a partire dal secondo semestre dell'anno. Parlando in occasione del Forum economico di San Pietroburgo il Ministro dell'Energia dell'...