ilfriuli

: A Fagagna ritorna 'Art tal Ort', il 9° festival di arte per strada - Studio Nord News - brunotavosanis : A Fagagna ritorna 'Art tal Ort', il 9° festival di arte per strada - Studio Nord News -

(Di martedì 31 luglio 2018) In occasione del festival, per le serate di 'Aspettando Art tal Ort' gli spettacoli del clown Dado e del marionettista Alex Barti saranno replicate in alcuni dei comuni della regione: mercoledì 1° ...