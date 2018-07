L' ALTA MODA ITALIANA A LA NOTTE VESTE VILLA D' AGRI - MARSICOVETERE | Potenza

Larino 'Femme' - sfilata di ALTA MODA in abiti sartoriali a Palazzo Ducale : "Femme" nasce da un insieme di idee di quattro amici artisti e artigiani, che ogni giorno vivono e lavorano nel mondo della moda, dell'arte e del design. Per questo evento, le quattro figure hanno ...

Veneto : Confcommercio - per la moda consumi in ALTAlena : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) – Quarantamila imprese perse, 20mila che hanno aperto. Si parla di negozi di abbigliamento Il quadro è quello tracciato, a livello nazionale, da FederazionemodaItalia-Confcommercio negli ultimi 6 anni. Buona parte di quei 20mila negozi nuovi è gestita da cittadini stranieri, perlopiù cinesi. Il Veneto non fa eccezione, e segue le stesse percentuali della media italiana. Sul fronte del web, ...

Veneto : Confcommercio - per la moda consumi in ALTAlena (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Un grafico non omogeneo, con segnali meno negativi per il Veneto rispetto alla media italiana – afferma Massimo Torti – Facciamo affidamento sui segnali timidamente positivi per sperare in un futuro con percentuali di crescita più consistenti”. ‘Bisogna sostituire il concetto di concorrenza con quello di collaborazione ‘ sostiene il presidente di Confcommercio ...

L’ALTA MODA è tornata a Parigi : È finita la settimana di "haute couture", quella con gli abiti sfarzosi, ricamati e pieni di tulle, quest'anno ancora più raffinata del solito The post L’alta moda è tornata a Parigi appeared first on Il Post.

Politica e ALTA MODA - le solite - sterili - polemiche targate Como : Il Piroscafo Concordia alla partenza a Cernobbio. Dolce e Gabbana accolgono gli ospiti Politica, polemiche e alta moda. Un insolito trio che però sulle rive del lago, nei giorni dell'evento glamour siglato Dolce e Gabbana, fa la sua comparsa. E così mente gli stilisti, le modelle e gli ...

L’ALTA MODA di John Galliano - per chi si veste di fretta : Lo stilista ha presentato a Parigi la collezione per Maison Margiela, con modelle ricoperte di nylon e gommapiuma e gli smartphone alle caviglie The post L’alta moda di John Galliano, per chi si veste di fretta appeared first on Il Post.

Hair look firmati ghd alla settimana dell’ALTA MODA di Parigi [GALLERY] : ghd firma gli Hair look del fashion show di Peter Dundas alla settimana dell’Alta Moda di Parigi ghd ha firmato gli Hair look del fashion show di Peter Dundas di questa mattina alla settimana dell’Alta Moda di Parigi. Eugene Souleiman, Hairstylist di fama internazionale e ambassador nei backstage Moda più importanti per il brand leader di Hair tool, ha ideato e realizzato le acconciature ultrafemminili che hanno accompagnato le creazioni ...

Moda : l'emergente stilista Infurna incanta le passerelle dell'ALTARoma 2018 : La collezione CLAN nasce dalla fusione tra il mondo della Moda e quello della musica rap, e quindi dall'identità che camuffa le persone nella società. Uno studio sullo streetwear hip hop degli anni '...

Con Dior l'ALTA MODA mette a nudo la donna : Parigi - Dal New Look di Christian Dior al Nude Look di Maria Grazia Chiuri per Dior. La signora mette a nudo l'unicità dell'alta moda, il suo essere talmente ad personam che con l'epocale collezione ...

ALTARoma - la moda trasferisce la passerella in banca : 'La moda e uno dei settori trainanti per il Paese e quindi per Intesa Sanpaolo, che è il motore di crescita dell'economia reale dell'Italia. La nostra banca riconosce anche il talento emergente ...