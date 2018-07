Lady Gaga | Bad Romance è il video del secolo

Lady Gaga in Sicilia - a Sciacca con George Clooney e altre star prima della Mostra di Venezia : Vacanze italiane per Lady Gaga in Sicilia, a Sciacca, insieme ad altre grandi star per l'evento Google Camp 2018. La posptar, che tra un mese è attesa alla Mostra di Venezia per l'anteprima mondiale del suo primo film da protagonista È nata una stella, per la regia di Bradley Cooper, è ospite del Verdura Golf Resort di Sciacca in vista della cena prevista ai templi di Selinunte (quest'anno non più nella Valle dei Templi di Agrigento) nell'ambito ...

Bad Romance di Lady Gaga è il video più bello del 21esimo secolo : La rivista musicale Billboard non ha dubbi: il video più bello del 21esimo secolo (insomma quello più bello degli ultimi 18 anni a partire dal Duemila) è quello di Bad Romance di Lady Gaga. Uscito nel 2009 come primo singolo dal suo album di esordio “The Fame Monster”, Bad Romance ha conquistato il primo posto in oltre 15 Paesi e al secondo posto nella Billboard Hot 100, vendendo circa 9,7 milioni di copie nel 2010. Diretto da ...

Bad Romance di Lady Gaga - miglior video del secolo (secondo Billboard) : videoclip, che passione. Mezzo iconico degli anni’80 e ’90, quando l’industria musicale puntava su questo mezzo promozionale attraverso nuovi canali come MTV, domina anche il nuovo millennio ora che YouTube ne facilita la fruizione e ne amplifica l’impatto. E dato che il nuovo millennio è ormai diventato maggiorenne, Billboard ha pensato di fare il punto della situazione stilando una classifica dei 100 videoclip più belli ...

DEMI LOVATO RICOVERATA IN OSPEDALE/ I messaggi di affetto di Ariana Grande e Lady Gaga : DEMI LOVATO RICOVERATA in OSPEDALE, annullate due date del Tell Me You Love Me Tour: il comunicato stampa e le ultime notizie sulle condizioni di salute della cantante e attrice.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:06:00 GMT)

Dai fratelli Coen a Lady Gaga. Ecco cosa (e chi) vedremo al Festival di Venezia : Stando alle promesse e alle parole di Alberto Barbera, la prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà più spettacolare che mai. Edizione numero settantacinque, “che, in realtà sarebbe l’ottantasettesima, visto che è nata nel 1932”, spiega il presidente Paolo Baratta dilung

Lady Gaga : il video di “Bad Romance” è stato eletto il più bello del secolo : Da Billboard The post Lady Gaga: il video di “Bad Romance” è stato eletto il più bello del secolo appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga e Bradley Cooper alla Mostra del Cinema di Venezia 2018 con A star is born : Pictures, in associazione con Live Nation Productions e Metro Goldwyn Mayer Pictures, sarà nelle sale italiane dall'11 ottobre , distribuito nel mondo da Warner Bros. Pictures.

'A Star is Born' con Lady Gaga alla Mostra del Cinema : 'A Star is Born', l'atteso debutto alla regia del quattro volte candidato al premio Oscar Bradley Cooper, sarà in prima mondiale, fuori Concorso, alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte ...

A Star Is Born/ Video trailer : Cooper omaggia Wellman - Lady Gaga punta l'Olimpo del cinema : A Star Is Born al Festival di Venezia: esordio di regia per Bradley Cooper con la cantante Lady Gaga come protagonista, ecco il Video del trailer e la sinossi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Lady Gaga alla Mostra di Venezia 2018 ad agosto con Bradley Cooper per il film È nata una stella - in anteprima fuori concorso : L'arrivo di Lady Gaga alla Mostra di Venezia sarà certamente uno dei momenti più attesi della prossima edizione della kermesse: la popstar e attrice sarà al Lido per presentare in anteprima e fuori concorso il film A Star Is Born (È nata una stella) di Bradley Cooper, regista e co-protagonista della pellicola. Già anticipata da voci di corridoio relative alla nuova edizione del Festival del Cinema di Venezia, la notizia è stata confermata ...

Taylor Swift e Lady Gaga stanno lavorando insieme? Ecco perché i fan sono convinti di sì : Sarebbe il featuring dei sogni The post Taylor Swift e Lady Gaga stanno lavorando insieme? Ecco perché i fan sono convinti di sì appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo un duetto di Lady Gaga e Taylor Swift? Le due popstar nello stesso studio di registrazione (foto) : Sarebbe un sogno per entrambe le fanbase, un successo commerciale assicurato e un'interessante incontro artistico, l'eventuale duetto di Lady Gaga e Taylor Swift. L'ipotesi comincia a farsi strada dopo la diffusione delle foto che ritraggono la Swift all'ingresso degli studi Electric Lady di New York: la cantante di Reputation, tra una tappa e l'altra del suo tour mondiale negli stadi, è stata paparazzata mentre entrava negli stessi studi di ...

Lady Gaga cameriera per un giorno a New York - serve ai tavoli nel ristorante di famiglia (foto) : Lady Gaga cameriera per un giorno: lo scorso venerdì 13 luglio chi l'ha incrociata alla Grand Central Station, la stazione ferroviaria nel cuore di New York, ha avuto l'opportunità di vederla all'opera tra i tavoli del ristorante di suo padre. La celebre Joanne Trattoria, infatti, ha ottenuto uno spazio di ristorazione all'interno della stazione newyorchese: per festeggiare l'ampliamento degli affari di famiglia, Gaga è andata a dare una mano ...

Da Lady Gaga a De Gregori - su LiberiTutti giù le maschere Oggi l’inserto gratis in edicola : Nel supplemento gratuito del «Corriere della Sera» la stella della musica internazionale rinuncia ai suoi travestimenti. E il cantautore alla vigilia del tour racconta come ha convinto la moglie a cantare