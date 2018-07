Labbra | i colori giusti per la pelle abbronzata

vanityfair

(Di martedì 31 luglio 2018) Se con l’abbronzatura anche la scelta di come vestirsi diventa più facile, a ragion veduta il trucco per unabaciata dal sole si può ridurre a pochi essenziali. E se non siete esattamente «smanettone del beauytcase», nel senso che il vostro non è stracolmo al punto da meritare di essere imbarcato da solo come valigia separata, in vacanza quello che vi servirà sarà solo il rossetto o il gloss giusto. Perché con ilto estivo basta idratare e illuminare leper aggiungere quel glow che inseguiamo tutto l’anno. LEGGI ANCHECome truccarsi in estate LEGGI ANCHECome truccarsi con l'abbronzatura LEGGI ANCHEI trucchi estivi da provare in vacanza Quindi godiamo di questo breve, pur se soddisfacente, periodo in cui possiamo permetterci di truccare solo la bocca per sentirci sexy e belle. Del resto uno dei guru del make-up Olivier Échaudemaison, direttore creativo della ...