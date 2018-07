La tragedia di Laterina e le offese sui social | strazio senza fine Mercoledì i funerali

tragedia a Laterina. Cade e parte colpo - muore 60enne : stava cacciando cinghiali : Incidente mortale per un cacciatore, Mauro Ceccherini: il 60enne sarebbe stato ucciso da un colpo del suo fucile partito, secondo i carabinieri, dal suo stesso fucile in seguito a una caduta in un terreno impervio.Continua a leggere