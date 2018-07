La riscossa dei videogiochi | boom di profitti per Sony e Nintendo

Tv estate - la riscossa dei “panchinari” : RaiUno manda in vacanza i big e mette il pilota automatico : Il termometro sale e in tv aumentano le repliche, un meccanismo ormai noto da anni ma con le dovute eccezioni. Se Canale 5 punta tutto sui Mondiali, RaiUno salva il prime time con Ora o mai più, qualche evento musicale e una ficiton inedita, Tutto può succedere. E’ il daytime a non spegnersi e a tenere compagnia al pubblico. Il come però lascia molti dubbi, sintetizzando: camomilla per anziani. L’effetto è sinceramente quello e dalle ...