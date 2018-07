La procura di Roma chiede l' archiviazione per il regista Fausto Brizzi indagato per

Roma - bimba rom ferita da un piombino - procura apre fascicolo contro ignoti : I genitori avevano raccontato che la piccola era in braccio alla madre e improvvisamente la sua schiena ha cominciato a sanguinare. Ipotesi di reato, lesioni gravissime

Roma : presidente Coni Malagò ascoltato stamane in procura : Roma – Il presidente del Coni, Giovanni Malago’, e’ stato ascoltato questa mattina in Procura a Roma dalla pm titolare dell’indagine sullo Stadio della Roma, Barbara Zuin. Nessun capo di imputazione, a quanto risulta, e’ stato contestato a Malago’ nel corso dell’interrogatorio da lui stesso richiesto: l’iscrizione del numero uno dello sport italiano e’ stata considerata un atto dovuto. Il ...

Roma - bimba rom ferita alla schiena : procura apre fascicolo per lesioni gravissime : La procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per il ferimento di una bambina rom di un anno che sarebbe stata raggiunta da un colpo sparato alla schiena da una pistola ad aria compressa mentre si trovava martedì scorso con la madre in via Togliatti a Roma. Nell’indagine, al momento contro ignoti e affidata al pm Roberta Capponi, si ipotizza il reato di lesioni gravissime. La piccola è stata operata e si trova attualmente ricoverata al ...

Stadio Roma - Parnasi ci ripensa e risponde al procuratore : Lunedì prossimo riesame per l'ex assessore Pd all'urbanistica Civita, al quale sono stati revocati i domiciliari -

Roma - talpa in procura al servizio del boss : «Arrivo dappertutto» : Roma, una cancelliera infedele smascherata dagli stessi pm. Arrestati anche sei poliziotti

Roma - arrestati 6 poliziotti : informazioni riservate per soldi e Ferrari. Talpa in procura - si candidò con Salvini : poliziotti irreprensibili durante il servizio. Uno di loro premiato addirittura dal capo della polizia come un eroe per aver salvato la vita di un disperato che voleva tuffarsi da un balcone. E una ...

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche poliziotto eroe e "talpa" in procura - candidata nel 2016 di "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

Stadio Roma - Raggi convocata in procura per la seconda volta : Stadio Roma, Raggi convocata in Procura per la seconda volta Stadio Roma, Raggi convocata in Procura per la seconda volta Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Raggi convocata in Procura per la seconda volta proviene da NewsGo.