La parità salariale è un diritto delle donne E fa bene all’economia

(Di martedì 31 luglio 2018) Forse non tutti sanno che in Italia lelavorano gratis per oltre due mesi l’anno. Gli uomini no, noi siamo pagati per 365 giorni. Ladi genere passa sempre di più per lae nel nostro Paese non ci siamo proprio. Uno sguardo veloce alle statistiche: il divariosfiora il 18% e l’Italia è in coda alle classifiche sul Gender Pay Gap, siamo all’82° posto su 144. Per risalire questa classifica ci sono almeno due ottime ragioni, in mezzo a mille altre, ma per tradurre la volontà e le parole in fatti occorre una buona legge. Ledevono guadagnare come gli uomini: serve un Equal pay act. Visti i numeri, la prima ragione per laemerge da sé: è una questione di diritti negati. Dopotutto, l’articolo 37 della Costituzione è di una chiarezza esemplare: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, adi lavoro, le stesse ...